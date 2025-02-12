營養師教吃湯圓元宵4字訣 正餐後吃反而好原因曝

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聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
今天是元宵節，許多民眾會購買元宵或湯圓與家人共度佳節。本報資料照片
今天是元宵節，許多民眾會購買元宵或湯圓與家人共度佳節。本報資料照片

今天是元宵節，許多民眾會購買元宵或湯圓與家人共度佳節，不過這可是一顆顆的「熱量炸彈」，一不小心就會讓血糖大波動，營養師提醒，可把握「鹹早慢走」的原則，以鹹食優先、早點吃完、細嚼慢嚥並走動加快消化，且最好接在正餐後食用，讓該餐的蔬菜、蛋白質幫助平穩血糖，否則過2、3小時才吃，會讓血糖再次上升。  

衛福部食藥署今舉行「元宵湯圓購買攻略，呷安心顧健康」衛教記者會，營養師李立慈提醒，可以把握「鹹早慢走」的原則，其中的「鹹」是指鹹食，因為通常鹹湯圓或元宵在烹飪過程中，會加入蛋白質與蔬菜類食物，較能達到均衡飲食與平穩血糖的效果。  

「早」則是盡量早點吃，如果當天已經決定要吃，因為多數人都是早上較忙碌，白天把高熱量、高油脂、高甜的東西吃完，對身體健康較好，李立慈建議，建議可在午餐後先吃，避免等到晚餐後休息一段時間，快睡覺才吃，反而會導致血糖飆高、消化不良。  

另外，「慢、走」也是重要的原則，李立慈表示，元宵、糯米不好消化或咀嚼，一定要慢慢吃，且萬一沒有煮熟也能立刻發現，吃完後有時間就多走動，例如做家事、走路、運動等促進消化，也能幫助穩定血糖。  

不少民眾關心，吃一顆元宵要走多久才能消化，李立慈說，如果只有一顆的話，約15分鐘即可，她也提醒糖尿病患者，有吃湯圓或元宵時，正餐的飯量就要減少，例如原本預計吃2顆芝麻湯圓，該餐的飯量就要從一碗減為半碗，本來吃半碗的就建議該餐不吃飯，且最好再正餐後吃，比較能讓該餐的蔬菜、蛋白質接著平穩血糖，否則過了2至3小時才吃，食物都消化掉了，再吃元宵或湯圓，血糖就會升高。  

食藥署食品組副組長蕭惠文提醒，採買時要選擇有食品業者登錄字號的食品業者，且留意現場製作環境乾淨整潔，也要主動詢問店家或仔細閱讀外包裝標示的成分及過敏原資訊，並確認保存期限及保存條件。  

在保存方面，蕭惠文指出，湯圓通常是包裝食品，建議依照外包裝的效期與保存狀態，需冷凍的建議放在-18°C的冷凍庫；元宵多為常溫製作，建議冷藏保存且不超過3天；烹煮食品中心溫度要超過70℃，湯圓、元宵煮熟浮起後再煮1至2分鐘，確保內外完全熟透。

元宵 元宵節

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