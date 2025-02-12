元宵節別亂跑…四生肖記得「躲月」以免影響整年運氣
農曆元月十五是元宵節，根據古老習俗，以及農曆生肖的相沖相剋原理，搜狐網分享四個生肖元宵節要「躲月」，跟立春時需要「躲春」是一樣的道理。這四個生肖對應太歲，2025年生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，；生肖屬虎為「刑太歲」，生肖屬猴為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」，這四生肖的人都需要「躲月」。
躲月該怎麼做？今年元宵節滿月時間是2月12日晚上9時53分，建議這蛇豬虎猴四個生肖在這時間點最好待在家，不要在外面跑，以免影響到磁場。
▍誰該躲月
蛇：低調平和
屬蛇的今年，因此在元宵節這一天應盡量減少外出，避免與人發生爭執或衝突。保持低調平和的心態可以幫助他們避免不必要的麻煩，平安度過這一天。
豬：小心行事
屬豬的人今天需要小心行事。可以在家中靜心修養、與家人共度時光，避免不必要的社交活動，以避免招來不必要的麻煩。
虎：拒絕負能量
屬虎的人今天要避免負面能量的影響，可以嘗試進行冥想、瑜伽等修身養性的活動，保持平和的心態。
猴：謹慎行事
屬猴的人今天應盡量避免在夜晚外出，多在家陪伴家人，享受溫馨的家庭時光，度過一個平安順利的節日。
▍元宵五禁忌
忌爭吵
元宵節是闔家團聚的日子，因此，在這一天應避免與家人爭吵，以免影響節日氛圍。和睦相處才能帶來美好開始與好運未來。
忌破財
在元宵節，應避免過度消費或不理性投資，以免破財。也不能借錢給別人，好運也會被一起借走。但可以發紅包或是送禮物，或是布施過節。
忌夜行
月圓之夜的元宵節，夜間磁場較混亂，易招不祥之事。應盡量避免夜晚外出，若非要外出，也不要獨行。
忌殺生
元宵節日，應避免殺生或食用肉類等血腥行為，這一天可盡量吃素祈福。
忌不敬祖先
在元宵節，應缅懷祖先，表達敬意和感激之情。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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