元宵節別亂跑…四生肖記得「躲月」以免影響整年運氣

農曆元月十五是元宵節，根據古老習俗，以及農曆生肖的相沖相剋原理，搜狐網分享四個生肖元宵節要「躲月」，跟立春時需要「躲春」是一樣的道理。這四個生肖對應太歲，2025年生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，；生肖屬虎為「刑太歲」，生肖屬猴為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」，這四生肖的人都需要「躲月」。

躲月該怎麼做？今年元宵節滿月時間是2月12日晚上9時53分，建議這蛇豬虎猴四個生肖在這時間點最好待在家，不要在外面跑，以免影響到磁場。

▍誰該躲月

蛇：低調平和

屬蛇的今年，因此在元宵節這一天應盡量減少外出，避免與人發生爭執或衝突。保持低調平和的心態可以幫助他們避免不必要的麻煩，平安度過這一天。

豬：小心行事

屬豬的人今天需要小心行事。可以在家中靜心修養、與家人共度時光，避免不必要的社交活動，以避免招來不必要的麻煩。

虎：拒絕負能量

屬虎的人今天要避免負面能量的影響，可以嘗試進行冥想、瑜伽等修身養性的活動，保持平和的心態。

猴：謹慎行事

屬猴的人今天應盡量避免在夜晚外出，多在家陪伴家人，享受溫馨的家庭時光，度過一個平安順利的節日。

▍元宵五禁忌

忌爭吵

元宵節是闔家團聚的日子，因此，在這一天應避免與家人爭吵，以免影響節日氛圍。和睦相處才能帶來美好開始與好運未來。

忌破財

在元宵節，應避免過度消費或不理性投資，以免破財。也不能借錢給別人，好運也會被一起借走。但可以發紅包或是送禮物，或是布施過節。

忌夜行

月圓之夜的元宵節，夜間磁場較混亂，易招不祥之事。應盡量避免夜晚外出，若非要外出，也不要獨行。

忌殺生

元宵節日，應避免殺生或食用肉類等血腥行為，這一天可盡量吃素祈福。

忌不敬祖先

在元宵節，應缅懷祖先，表達敬意和感激之情。

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