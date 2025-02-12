新北燈會今晚有驚喜 發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」

2025新北燈會進入最後倒數階段，新北市民政局表示，參觀人次已逾200萬人次，今天是元宵節，預料再掀一波賞燈熱潮。民政局加碼今晚6時在燈會現場發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」，晚間7時、8時限量發送一般版小提燈「蛇燈精靈」，與大家一起歡度元宵。

新北燈會大年初四點燈，從2月1日持續至2月16日，共16天，地點在新北大都會公園－幸福水漾園區（熊猴森樂園旁），每天從晚間6時持續至10時。

新北市民政局說，今年新北燈會燈期橫跨情人節，其中Netflix的五福臨門展區，打造科技天燈體驗裝置，讓民眾可以自由書寫願望，即時投影至天燈上，讓心願瞬間成真。特別推薦給正在曖昧中的朋友，運用科技天燈，在璀璨燈海的浪漫氛圍中勇敢告白。

2025新北燈會預計2月16日閉幕，今年以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，融合傳統與創新元素，打造出特色的燈飾藝術。主燈秀結合光雕投影與音樂表演，每晚6時起每30分鐘展演一次，成為遊客打卡的必訪亮點。