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新北燈會今晚有驚喜 發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
今天是元宵節，新北民政局今晚6時在燈會現場發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」，7時、8時限量發送一般版小提燈「蛇燈精靈」，與民眾歡度佳節。圖／新北市民政局提供
今天是元宵節，新北民政局今晚6時在燈會現場發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」，7時、8時限量發送一般版小提燈「蛇燈精靈」，與民眾歡度佳節。圖／新北市民政局提供

2025新北燈會進入最後倒數階段，新北市民政局表示，參觀人次已逾200萬人次，今天是元宵節，預料再掀一波賞燈熱潮。民政局加碼今晚6時在燈會現場發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」，晚間7時、8時限量發送一般版小提燈「蛇燈精靈」，與大家一起歡度元宵。

新北燈會大年初四點燈，從2月1日持續至2月16日，共16天，地點在新北大都會公園－幸福水漾園區（熊猴森樂園旁），每天從晚間6時持續至10時。

新北市民政局說，今年新北燈會燈期橫跨情人節，其中Netflix的五福臨門展區，打造科技天燈體驗裝置，讓民眾可以自由書寫願望，即時投影至天燈上，讓心願瞬間成真。特別推薦給正在曖昧中的朋友，運用科技天燈，在璀璨燈海的浪漫氛圍中勇敢告白。

2025新北燈會預計2月16日閉幕，今年以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，融合傳統與創新元素，打造出特色的燈飾藝術。主燈秀結合光雕投影與音樂表演，每晚6時起每30分鐘展演一次，成為遊客打卡的必訪亮點。

新北市民政局長林耀長說，燈會現場設有互動展區、美食市集及特色手作市集，燈會倒數5天，歡迎尚未前來的民眾把握機會，一同感受這場光影盛宴。

今天是元宵節，新北民政局今晚6時在燈會現場發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」，7時、8時限量發送一般版小提燈「蛇燈精靈」，與民眾歡度佳節。圖／新北市民政局提供
今天是元宵節，新北民政局今晚6時在燈會現場發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」，7時、8時限量發送一般版小提燈「蛇燈精靈」，與民眾歡度佳節。圖／新北市民政局提供
2025新北燈會進入最後倒數階段，新北市民政局表示，截至目前為止，參觀突破200萬人次。圖／新北市民政局提供
2025新北燈會進入最後倒數階段，新北市民政局表示，截至目前為止，參觀突破200萬人次。圖／新北市民政局提供
今年燈期橫跨情人節，Netflix的五福臨門展區，打造科技天燈體驗裝置，民眾可運用科技天燈，在璀璨燈海浪漫氛圍中勇敢告白。圖／新北市民政局提供
今年燈期橫跨情人節，Netflix的五福臨門展區，打造科技天燈體驗裝置，民眾可運用科技天燈，在璀璨燈海浪漫氛圍中勇敢告白。圖／新北市民政局提供
2025新北燈會進入最後倒數階段，新北市民政局表示，截至目前為止，參觀突破200萬人次。圖／新北市民政局提供
2025新北燈會進入最後倒數階段，新北市民政局表示，截至目前為止，參觀突破200萬人次。圖／新北市民政局提供
今年燈期橫跨情人節，Netflix的五福臨門展區，打造科技天燈體驗裝置，民眾可運用科技天燈，在璀璨燈海浪漫氛圍中勇敢告白。圖／新北市民政局提供
今年燈期橫跨情人節，Netflix的五福臨門展區，打造科技天燈體驗裝置，民眾可運用科技天燈，在璀璨燈海浪漫氛圍中勇敢告白。圖／新北市民政局提供
今天是元宵節，新北民政局今晚6時在燈會現場發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」，7時、8時限量發送一般版小提燈「蛇燈精靈」，與民眾歡度佳節。圖／新北市民政局提供
今天是元宵節，新北民政局今晚6時在燈會現場發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」，7時、8時限量發送一般版小提燈「蛇燈精靈」，與民眾歡度佳節。圖／新北市民政局提供
今天是元宵節，新北民政局今晚6時在燈會現場發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」，7時、8時限量發送一般版小提燈「蛇燈精靈」，與民眾歡度佳節。圖／新北市民政局提供
今天是元宵節，新北民政局今晚6時在燈會現場發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」，7時、8時限量發送一般版小提燈「蛇燈精靈」，與民眾歡度佳節。圖／新北市民政局提供

元宵 元宵節

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