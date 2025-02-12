元宵五大開運民俗曝！吃湯圓、放天燈「求圓滿」、拜財神「補財庫」別錯過

2月12日就是元宵節。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，元宵節有15大禁忌，千萬要當心。每年農曆正月十五是元宵節，也是中國傳統節日，象徵著春天的到來。節日的由來很多說法，早在秦漢時代已開始舉行，最初是農民祈求豐收的日子，後來演變成各種娛樂活動。元宵節代表新春的結束，也是春節假期後的第一個重要節日。

2025-02-12 07:41