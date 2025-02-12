元宵五大開運民俗曝！吃湯圓、放天燈「求圓滿」、拜財神「補財庫」別錯過
今天2月12日，正逢元月十五元宵節，又稱「小過年」，民間熱烈慶祝，作為春節的尾聲。謝沅瑾命理／民俗文化研究中心臉書分享，「元宵五大開運民俗」，快看看今天該做哪些事，才能讓新的一年好運連連。
★元宵五大開運民俗
◎上元祈福
農曆年十五為「上元一品賜福天官紫微大帝」聖誕，又稱為「上元節」。上元天官賜福，因此民間會在元宵當天子時起至上午，準備五牲、水果、三界公金等豐盛供品誠心祭拜，祈求天官賜福。
◎元宵祭祖
元宵節要吃湯圓，象徵圓滿福氣，為年頭吉兆，在這天除了闔家團聚共享湯圓，也是祭祖日，在當天上午準備湯圓、三牲、四季水果，或日常飯菜，依家中慣例方式祭祀祖先，表達慎終追遠之意。
◎求財補庫
根據民間說法，上元、中元、下元節是一年中三次補財庫的最佳時機。
農曆正月十五是補年頭運，旺上半年的財運。
農曆七月十五是補年尾運，補足下半年的財運。
農曆十月十五是補明年運，提早補財庫，財源不中斷。
在這三天，許多民眾會到財神廟裡向財神爺求財，補財庫、點財神燈，以求增旺財運。
◎天燈許願
天燈俗稱「孔明燈」，相傳為諸葛亮發明，如今成為節慶祈福的許願工具。台灣人元宵節放天燈，看著天燈冉冉上升，象徵希望成真，尤以新北平溪天燈節最著名。
◎鑽燈求子
元宵節還要賞花燈、提燈籠。由於「燈」和「丁」同音，相傳夫妻在元宵節到花燈下鑽燈腳，就能祈求子嗣。如今「鑽燈腳」已經擴大成為民間求平安的方式。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言