今元宵節補財庫 祭祀後「發財金」這樣用可旺上半年財運

今天是農曆一月十五日是民俗的「元宵節」，因元宵節是「上元節」，民眾會趁元宵節時，前往廟宇向天官大帝祝壽，也希望各路神明能夠賜福，命理師楊登嵙說，元宵節是補年頭運，前往廟宇祭祀時，可準備一個招財紅包作為「發財金」，以168、268、888的數字包入金錢，即可旺財。

命理師楊登嵙說，正月又稱為元月，夜稱為「宵」，正月十五又是一年的第一個月圓夜，因此，漢文帝就將它定為「元宵節」，又稱「元夜」或「元夕」。

楊登嵙說，正月十五「上元節」，為三官大帝之天官大帝的誕辰，三官為上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名為「三元三品三官大帝」，也稱「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝的神明。

他提到，上元、中元、下元節、農曆大年初一、二月初二、三月十五財神爺聖誕及「天赦日」，是一年中求財、補財庫的最佳時機。上元農曆正月十五是補年頭運，能旺整個上半年的財運；中元農曆七月十五是補年尾運，為補足下半年的財運；下元農曆十月十五是補明年運，提早補財庫，財源不中斷。

元宵節祭祀方式如下：

元宵節當天，在家準備好三牲、水果等供品，補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽，祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。

家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇。

民眾祭拜時，要和神明說明自己的名字、住址，祈求賜與財富，祭拜時可準備一個紅包袋，裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上，祭拜後可以利用「發財金」補財庫。

元宵節祭祀後發財金使用方式：

1. 2025年「財神位」在西南方，可將此「發財金」放置在家裡或辦公室的西南方。

2. 隨身攜帶。

3. 存放在家裡客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」。

4. 存放在保險箱內。

5. 安放在神龕上。

6. 將紅包內金錢存入自己的銀行戶頭。

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