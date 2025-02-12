快訊

朝野僵局仍難解！選罷法覆議遭否決 總預算協商瀕破局

大雨炸元宵！氣象署：今慎防劇烈天氣 周日恐再迎冷氣團

第四人遇害？高雄分屍案凶嫌弟也失蹤 警澄清：張弟因案通緝中

今元宵節補財庫 祭祀後「發財金」這樣用可旺上半年財運

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是元宵節，命理師楊登嵙分享發財金的民俗祭祀與使用方式。圖／楊登嵙提供
今天是元宵節，命理師楊登嵙分享發財金的民俗祭祀與使用方式。圖／楊登嵙提供

今天是農曆一月十五日是民俗的「元宵節」，因元宵節是「上元節」，民眾會趁元宵節時，前往廟宇向天官大帝祝壽，也希望各路神明能夠賜福，命理師楊登嵙說，元宵節是補年頭運，前往廟宇祭祀時，可準備一個招財紅包作為「發財金」，以168、268、888的數字包入金錢，即可旺財。

命理師楊登嵙說，正月又稱為元月，夜稱為「宵」，正月十五又是一年的第一個月圓夜，因此，漢文帝就將它定為「元宵節」，又稱「元夜」或「元夕」。

楊登嵙說，正月十五「上元節」，為三官大帝之天官大帝的誕辰，三官為上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名為「三元三品三官大帝」，也稱「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝的神明。

他提到，上元、中元、下元節、農曆大年初一、二月初二、三月十五財神爺聖誕及「天赦日」，是一年中求財、補財庫的最佳時機。上元農曆正月十五是補年頭運，能旺整個上半年的財運；中元農曆七月十五是補年尾運，為補足下半年的財運；下元農曆十月十五是補明年運，提早補財庫，財源不中斷。

元宵節祭祀方式如下：

元宵節當天，在家準備好三牲、水果等供品，補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽，祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。

家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇。

民眾祭拜時，要和神明說明自己的名字、住址，祈求賜與財富，祭拜時可準備一個紅包袋，裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上，祭拜後可以利用「發財金」補財庫。

元宵節祭祀後發財金使用方式：

1. 2025年「財神位」在西南方，可將此「發財金」放置在家裡或辦公室的西南方。

2. 隨身攜帶。

3. 存放在家裡客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」。

4. 存放在保險箱內。

5. 安放在神龕上。

6. 將紅包內金錢存入自己的銀行戶頭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

元宵 元宵節

延伸閱讀

威力彩飆10.8億 今有4生肖財運旺 這樣做有機會當富翁

今年4生肖最容易淪「詐騙肥羊」！投資停看聽、蛇不宜借錢給親友恐有去無回

大年初九「拜天公」前一日深夜可開拜 民俗禁忌要注意

大年初一出生寶寶還是屬龍？命理師解惑：「這天」後才屬蛇 弄錯恐誤一生

相關新聞

今元宵節補財庫 祭祀後「發財金」這樣用可旺上半年財運

今天是農曆一月十五日是民俗的「元宵節」，因元宵節是「上元節」，民眾會趁元宵節時，前往廟宇向天官大帝祝壽，也希望各路神明能...

鹽水蜂炮開炸 民眾搶「犁炮」

春節9天連假結束，台南市鹽水人的過年現在才開始，鹽水蜂炮昨起一連舉行兩天，今年鹽水蜂炮適逢平日，但小鎮一早仍聚集許多民眾...

台灣燈會今晚主燈展演 無限符號抽象設計超吸睛

2025台灣燈會明元宵節正式開幕，今於高鐵桃園站前舉辦贈燈儀式，只見長達3分多鐘絢麗的主燈展演相當吸睛，許多民眾搶拍。

彰化、鹿港鬧元宵、踩街國際嘉年華將登場 小提燈先搶光

彰化縣彰化市公所主辦「踩街國際嘉年華」將於15日登場，今天也在元宵節前發送限量「Q蛋蛇」小提燈，市長林世賢邀請大家提燈來...

台灣燈會明耀眼登場 16國際城市代表齊聚桃園迎盛會

2025台灣燈會明將正式登場，期間預計將迎接10個締盟城市及6個國際友好城市訪問團蒞臨，桃園市長張善政今晚舉行歡迎晚宴。...

台南鹽水蜂炮今晚開炸 萬人湧入齊受震撼

一年一度的台南鹽水蜂炮今、明2天登場，今年鹽水蜂炮適逢平日，但今晚小鎮仍然湧入萬人前來體驗「犁蜂炮」，宣布2天2夜的鹽水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。