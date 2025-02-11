台灣燈會今晚主燈展演 無限符號抽象設計超吸睛

2025台灣燈會明元宵節正式開幕，今於高鐵桃園站前舉辦贈燈儀式，只見長達3分多鐘絢麗的主燈展演相當吸睛，許多民眾搶拍。

台灣燈會睽違9年重返桃園，今晚舉辦贈燈儀式，本次主燈以無限樂園創造無限可能為題，燈會主燈不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，由知名藝術家李明道親自設計操刀，呈現千變萬化及色彩豐富的視覺語言。

交通部政務次長陳彥伯表示，這次燈區呈現傳統燈藝結合環保、創新科技，主燈非具象蛇形象而是無限造型，象徵無限希望，並帶給大家視覺饗宴，且燈會主燈區結合國門及棒球元素，呼應去年棒球12強冠軍，展現出全民挺台灣決心。

陳彥伯說，台灣舉辦燈會有36年，並有3個意義，在每個城市舉辦會帶給民眾榮譽及認同感，再來能凝聚市府團隊並展現公共治理能力，最後每年都會點燈照亮台灣，也讓世界看見台灣。

桃園市長張善政表示，成功的燈會除了中央支持、地方市府配合，還有中華電信協助的主燈，而今年2個燈區共有20公頃，計算過要走3萬步分3天才能看完，超過上百吸睛展品是很多老師藝術家傑作，漏掉相當可惜，明天揭幕先預祝成功，也感激各個企業協助。