聽新聞
0:00 / 0:00

台灣燈會今晚主燈展演 無限符號抽象設計超吸睛

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025台灣燈會明元宵節正式開幕，今於高鐵桃園站前舉辦贈燈儀式，只見長達3分多鐘絢麗的主燈展演相當吸睛，許多民眾搶拍。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會明元宵節正式開幕，今於高鐵桃園站前舉辦贈燈儀式，只見長達3分多鐘絢麗的主燈展演相當吸睛，許多民眾搶拍。記者翁唯真／攝影

2025台灣燈會明元宵節正式開幕，今於高鐵桃園站前舉辦贈燈儀式，只見長達3分多鐘絢麗的主燈展演相當吸睛，許多民眾搶拍。

台灣燈會睽違9年重返桃園，今晚舉辦贈燈儀式，本次主燈以無限樂園創造無限可能為題，燈會主燈不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，由知名藝術家李明道親自設計操刀，呈現千變萬化及色彩豐富的視覺語言。

交通部政務次長陳彥伯表示，這次燈區呈現傳統燈藝結合環保、創新科技，主燈非具象蛇形象而是無限造型，象徵無限希望，並帶給大家視覺饗宴，且燈會主燈區結合國門及棒球元素，呼應去年棒球12強冠軍，展現出全民挺台灣決心。

陳彥伯說，台灣舉辦燈會有36年，並有3個意義，在每個城市舉辦會帶給民眾榮譽及認同感，再來能凝聚市府團隊並展現公共治理能力，最後每年都會點燈照亮台灣，也讓世界看見台灣。

桃園市長張善政表示，成功的燈會除了中央支持、地方市府配合，還有中華電信協助的主燈，而今年2個燈區共有20公頃，計算過要走3萬步分3天才能看完，超過上百吸睛展品是很多老師藝術家傑作，漏掉相當可惜，明天揭幕先預祝成功，也感激各個企業協助。

2025台灣燈會明元宵節正式開幕，今於高鐵桃園站前舉辦贈燈儀式。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會明元宵節正式開幕，今於高鐵桃園站前舉辦贈燈儀式。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會明元宵節正式開幕，今於高鐵桃園站前舉辦贈燈儀式，只見長達3分多鐘絢麗的主燈展演相當吸睛，許多民眾搶拍。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會明元宵節正式開幕，今於高鐵桃園站前舉辦贈燈儀式，只見長達3分多鐘絢麗的主燈展演相當吸睛，許多民眾搶拍。記者翁唯真／攝影

元宵 元宵節

延伸閱讀

台灣燈會明耀眼登場 16國際城市代表齊聚桃園迎盛會

台灣燈會「無限樂園」 交通部次長陳彥伯：讓世界看到台灣

2025台灣燈會主燈今晚試燈點亮 明起開幕連展12天

台灣燈會明起點燈 「寶可夢、進擊的巨人」今先湧人潮

相關新聞

鹽水蜂炮開炸 民眾搶「犁炮」

春節9天連假結束，台南市鹽水人的過年現在才開始，鹽水蜂炮昨起一連舉行兩天，今年鹽水蜂炮適逢平日，但小鎮一早仍聚集許多民眾...

台灣燈會今晚主燈展演 無限符號抽象設計超吸睛

2025台灣燈會明元宵節正式開幕，今於高鐵桃園站前舉辦贈燈儀式，只見長達3分多鐘絢麗的主燈展演相當吸睛，許多民眾搶拍。

彰化、鹿港鬧元宵、踩街國際嘉年華將登場 小提燈先搶光

彰化縣彰化市公所主辦「踩街國際嘉年華」將於15日登場，今天也在元宵節前發送限量「Q蛋蛇」小提燈，市長林世賢邀請大家提燈來...

台灣燈會明耀眼登場 16國際城市代表齊聚桃園迎盛會

2025台灣燈會明將正式登場，期間預計將迎接10個締盟城市及6個國際友好城市訪問團蒞臨，桃園市長張善政今晚舉行歡迎晚宴。...

台南鹽水蜂炮今晚開炸 萬人湧入齊受震撼

一年一度的台南鹽水蜂炮今、明2天登場，今年鹽水蜂炮適逢平日，但今晚小鎮仍然湧入萬人前來體驗「犁蜂炮」，宣布2天2夜的鹽水...

2025台灣燈會主燈今晚試燈點亮 明起開幕連展12天

「2025台灣燈會」明起（元宵節）至2月23日於桃園登場，今晚間將於主燈展場進行贈燈儀式，在交通部次長陳彥伯見證下，由中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。