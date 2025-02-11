彰化、鹿港鬧元宵、踩街國際嘉年華將登場 小提燈先搶光

彰化縣彰化市公所主辦「踩街國際嘉年華」將於15日登場，今天也在元宵節前發送限量「Q蛋蛇」小提燈，市長林世賢邀請大家提燈來踩街；鹿港鎮12日也有「頂番踩街鬧元宵」，民眾可到鹿港小鎮體驗嗨翻天的鬧元宵熱鬧氣氛 。

鹿港公所今晚7點在公所前廣場發送「財鹿萌萌」限量提燈，鹿港鎮長許志宏也邀請大家明天元宵節到鹿港頂番婆體驗最有傳統味的藝陣文化及嘉年華式的元宵慶典。

「頂番踩街鬧元宵」活動將於12日下午2時自萬興宮出發，由學校、社區社團及特色表演團隊組成嘉年華遊行，包含蜈蚣車鼓隊、跳鼓陣、十二婆姐陣、蘭陽舞團、峇厘島文化藝術團、安地斯樂團及非洲鼓團等，展現地方藝文特色與國際多元文化魅力。

明晚6時30分在頂番婆新人和橋旁也有點燈儀式與煙火秀，公所今年設計「金蛇獻富」的懸空燈飾，並打造十字光廊，踩街小朋友只要對頂番婆店家說好話，許多店家都會發送小禮物，晚會並邀請草屯囝仔、凱爾等歌手及樂團演出。

彰化市公所今天下午5點半也在公所前由市長林世賢發送今年限量小提燈「Q蛋蛇」，500個小提燈，不到半小時就發完。

彰化市公所的「半線古城慶典之都」系列活動重頭戲「踩街國際嘉年華」將於15日晚間6點登場，創意提燈踩街造型競賽目前有37隊報名參加，將從成功社區活動中心前旭光西路出發，沿民生南路、民生路、永樂街、民族路、曉陽路踩街。

表演隊伍路線將從彰化市公所出發，沿光復路、和平路、三角公園、民族路、曉陽路，踩街終點站為旭光西路，多樣化的表演隊伍包括醒獅團、電音三太子、金水將軍等陣頭、身聲跨劇場、新新向榮舞團、斯莉甘蒂舞蹈團、布托格德魯克舞蹈團、舞娣創意舞蹈團、安地斯樂團、中東吉普賽、英國軍樂隊、鳳天神鼓、超脫機器人及戰神、麗寶樂園等。