台灣燈會明耀眼登場 16國際城市代表齊聚桃園迎盛會

2025台灣燈會明將正式登場，期間預計將迎接10個締盟城市及6個國際友好城市訪問團蒞臨，桃園市長張善政今晚舉行歡迎晚宴。他致詞表示，2025台灣燈會在桃園是台灣及桃園今年度重大盛事，感謝各國際城市好友共襄盛舉，燈會期間也會安排訪團參訪桃園重大市政建設，期透過此次活動帶給大家畢生難忘的桃園印象。

張善政表示，明天就是農曆1月15日元宵節，每年元宵節台灣各縣市都會輪流舉辦台灣燈會，今年2025台灣燈會由桃園市和中央交通部觀光署共同舉辦，在燈會開始前夕，特地邀請最遠來自中美洲貝里斯、美國喬治亞州富頓郡及日本、韓國等亞洲城市好友齊聚一堂，在桃園辦理重大活動的美好時刻，一起見證盛大豐富的台灣燈會，重溫彼此情誼。

張善政說，2025台灣燈會在桃園主題是「光聚千塘串桃園」，展區超過20公頃，設置超過百件展燈，呈現桃園棒球文化及年輕城市特色，也用傳統文化結合科技設計，營造光影交織的幸福城市意象。這次燈會也特別與日本寶可夢聯名，把世界最大的巨型卡比獸、皮卡丘及卡牌廊道引進燈區當中，推出限定寶可夢小提燈與特典卡，還設置知名動畫「進擊的巨人」大型充氣裝置，相信在座日本朋友定會感到格外親切。

張善政也提到，桃園近年成長快速，藉國外訪賓來訪期間，亦安排參觀甫開幕的桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館，讓國際友人體驗桃園豐富的文化軟實力，並安排訪問桃園生質能中心、桃園會展中心及在地知名企業，展現桃園產業堅強實力。

表演團體部分，桃園締盟城市日本千葉縣和太鼓凪、宮崎縣南部式、菲律賓安吉利斯市大學舞蹈團受邀於燈會期間演出，3個表演團體都完美融入當地特色，將於2月12至13日在燈會展區進行演出，歡迎市民踴躍前往觀賞。