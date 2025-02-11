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台灣燈會「無限樂園」 交通部次長陳彥伯：讓世界看到台灣

中央社／ 台北11日電

台灣燈會主燈「無限樂園」今天試燈，交通部次長陳彥伯指出，台灣燈會有3大意義，包含帶給舉辦城市無限榮譽感、提升向心力以及讓世界看到台灣。

台灣燈會明天起正式開燈，今天舉辦贈燈儀式及試燈，今年主燈「無限樂園」再度由藝術家李明道操刀，首次採用現代抽象符號造型，結合球體和幾何形狀，營造出科技十足的未來樂園意象。

桃園市長張善政表示，今年台灣燈會有2個燈區，總共20多公頃，要走3萬步才能走完，超過上百個吸睛的花燈，是很多藝術家的作品，明天總統賴清德也會親自開燈。

陳彥伯致詞時表示，台灣燈會今年邁入36年，除了有1年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，其他每年舉辦台灣燈會都有很大的意義及時代使命。

陳彥伯說，第1個意義，在各城市主辦，帶給當地無限榮譽感與鄉土認同感；第2個意義是可以凝聚舉辦縣市的向心力，展現地方政府在公共治理上的能力，並提升縣市長的滿意度；第3個意義是透過台灣燈會讓世界看到台灣。

陳彥伯表示，燈會的歷史意義每次都很重大，這也是交通部與觀光署每年都會各地輪流舉辦的原因，台灣燈會不僅呈現傳統燈藝，更是透過文化藝術傳承，讓傳統燈藝可以傳承且創新永續下去。

「2025台灣燈會」在桃園將以「光聚千塘串桃園」打造親子與文化結合的光影盛宴，分為2大展區，包含主燈展演場及光的遊戲場，其中主燈展演場以棒球場為動線概念，光的遊戲場則首度和日本知名IP「Pokémon 寶可夢」合作。

元宵 元宵節

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