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2025台灣燈會主燈今晚試燈點亮 明起開幕連展12天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣燈會主燈「無限樂園」今晚試燈點亮。記者周湘芸／攝影
台灣燈會主燈「無限樂園」今晚試燈點亮。記者周湘芸／攝影

「2025台灣燈會」明起（元宵節）至2月23日於桃園登場，今晚間將於主燈展場進行贈燈儀式，在交通部次長陳彥伯見證下，由中華電信公司董事長簡志誠將主燈致贈給桃園市長張善政，並接續進行主燈「無限樂園」試燈點亮，總長約3分30秒，採360度環景展演，現場也聚集大批民眾觀賞，氣氛熱絡。

2025台灣燈會今年於桃園市舉辦，於明天元宵節晚間7時開燈，共有2大展區，占地25公頃，包含1座主燈、11燈區、140主題燈及480件作品，主燈每半小時展演一場燈光秀，主燈展演場（A18展區）將展出1座主燈、2大副燈及6大燈區；光的遊戲場（A19展區）則是以5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」。

2025台灣燈會今晚於主燈展演場舉行贈燈儀式，觀光署也預告，明天元宵節點燈開展將邀請曾代表台灣參加巴黎文化奧運台灣館的阿爆和那屋瓦團隊，與台灣頂尖舞團布拉瑞揚舞團合作演出，另還有日本夜來祭Yosakoi舞蹈、菲律賓舞團及韓國舞團等共襄盛舉。

陳彥伯今出席指出，台灣燈會睽違9年回到桃園舉辦，2個燈區結合傳統燈藝、環保節能、在地特色、創新科技等打造，一定可以帶來驚豔的聽覺、視覺饗宴。他也說，今年燈會結合航空城及棒球等元素，呼應去年12強棒球賽的榮耀，展現全民挺台灣的決心，非常有意義。

陳彥伯表示，台灣燈會今年邁入第36年，除了中間因為疫情曾停辦1年，每年接續舉辦有很大的意義是時代使命，在每個城市輪流舉辦除了可以帶給當地民眾榮譽感、凝聚地方政府向心力，透過每年燈會點燈，也能讓世界看見台灣。

張善政今參加贈燈儀式表示，今年2個燈區有20公頃，初估逛完整個燈區要走3萬步，涵蓋上百件吸睛作品。成功的燈會要感謝觀光署、中華電信、圓山飯店等各企業有志一同，也對所有捐贈企業表達感謝，明天賴清德總統會親自參與並開燈，希望整個展期順利。

台灣燈會主燈「無限樂園」今晚試燈點亮。記者周湘芸／攝影
台灣燈會主燈「無限樂園」今晚試燈點亮。記者周湘芸／攝影
台灣燈會明天晚間起開展，今晚已有不少民眾提前朝聖。記者周湘芸／攝影
台灣燈會明天晚間起開展，今晚已有不少民眾提前朝聖。記者周湘芸／攝影
台灣燈會主燈「無限樂園」今晚試燈點亮。記者周湘芸／攝影
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台灣燈會明天晚間起開展，今晚已有不少民眾提前朝聖。記者周湘芸／攝影
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元宵 元宵節 台灣燈會

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