北港元宵夜千人提燈踩街 今年由朝天宮「祖媽」擴大巡境

北港朝天宮今晚元宵慶典登場，除舉行成大的上元祈福法會，傍晚也展開千人提燈踩街，並在朝天宮正殿引燃媽祖「萬年聖火」為新的一年祈福，北港10大燈區同步開燈彩亮，明天清晨到深夜的上元媽祖出巡則是重頭戲，今年輪由「祖媽」（大媽）出巡，廟方特擴大北巡，祈求四方平安。

今晚由縣府和笨港文教基金會舉辦的「千人提燈籠踩街遊行」登場，各學校和機關社團上千人組成的「踩燈隊」，北辰國小集結後出發沿著市區中心繞行，每個人手提小燈籠，穿梭大街小巷踩燈，陣頭樂隊鑼鼓喧天，帶動元宵熱鬧氣氛。

晚間，朝天宮在義民路封路舉辦大型「元宵晚會」，藝人許志豪、于美人、蔡昌憲主持人，歌手輪番上陣演唱，全場HIGH翻天。

明天北港媽祖將展開元宵平安遶境，今年由「祖媽」（大媽）代表出巡，朝天宮董事長蔡咏鍀表示，每年元宵由大媽到六媽輪流代表出巡，今年輪到「祖媽」，決定擴大遶境範圍，把每年農曆3月19日媽祖「北巡」沒有經過之處，在今年元宵前往巡境，因此媽祖出廟時間也從原本下午改成上午，讓6年1度的「祖媽」首度北巡至新街里一帶。