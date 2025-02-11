元宵賞燈恐撐傘！鋒面通過全台有雨 降雨最猛時刻曝光

今晚開始變天，受到南方雲系北移影響，今晚至明天清晨，南部、東南部首當其衝有短暫陣雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天元宵節有鋒面接近，雨區將擴大全台各地，明晚至周四清晨是降雨最猛時刻，周五東北季風減弱，但周六又要變天，除受鋒面影響，後續還有東北季風或大陸冷氣團等級的冷空氣來襲。

張竣堯說，今晚起要留意降雨，由於南方雲系北移，今晚至明清晨南部、東南部有短暫陣雨；明（12日）為元宵節，南方雲系北移加上鋒面接近，降雨區域擴大，各地都有陣雨，且局部有較大雨勢，還伴隨短延時強降雨、強陣風等劇烈天氣。

明天入夜後，雨勢會更劇烈，迎風面的基隆北海岸、東半部、中南部山區有局部大雨，「周三元宵節晚上至周四清晨為降雨最猛時刻」；周四（13日）鋒面通過，但東北季風增強，各地仍有陣雨，中南部、東北部、東南部有較大雨勢，白天雨勢雖稍緩，但各地仍易有雨。

周五（14日）東北季風減弱，但因仍有水氣，各地有局度短暫雨，山區降雨較為明顯；周六（15日）又有另一鋒面通過，北部、東半部有局部短暫陣雨，中部及南部山區有零星降雨，其他地區為多雲。

周日至下周一（16、17日）僅剩東半部有零星短暫雨；下周二（18日）環境偏乾，各地多雲，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨。

溫度方面，張竣堯指出，今天各地溫暖，是未來一周最溫暖的一天，後續開始濕冷，今晚至明清晨低溫約14至18度，明天白天高溫略降，相較今天高溫25、26度，明天將降到18至21度，後續溫度變化不大，維持在18至20多度左右。