2025台灣燈會不僅能賞燈 還有WesPeden馬戲團表演

2025台灣燈會邀請已連續數年獲得全世界票選Top40Juggler第一，超現實流行龐克雜耍馬戲團演出者「WesPeden」，2月14日下午4時將在「A19光的遊戲場青春光劇場燈區」帶來戶外演出，當天還同時邀請前太陽馬戲團成員領銜的「星合馬戲團」展演，設計專屬此次燈會的「跳跳馬戲奇遇記」定目劇，high翻今年台灣燈會。

WesPeden與星合馬戲團已來台彩排多日，期間吸引不少入園民眾駐足關注，此次最受矚目的馬戲團表演，訂於2月14日下午4時在「青春光劇場燈區」由螺旋滑梯節目展開序幕，WesPeden擅長前衛、充滿創意與色彩的雜耍演出，創意靈感源自螺旋結構、腎上腺素與四維空間的奇幻元素，表演內容既荒誕趣味又優雅迷人，亮點包括精湛且變化多端的雜耍棒、巨型透明彈珠軌道，以及震撼力十足的球類雜耍。

而星合馬戲團的定目劇，跳跳馬戲奇遇記：夢遊音樂盒，故事主角跳跳的爸爸是位機長，但他總是不在家，跳跳想他的時候，就會打開爸爸送他的音樂盒，讓音樂帶著跳跳到世界各地。這一天，長大後的跳跳再次打開了那個放在衣櫃裡的音樂盒。隨著音樂盒的音樂，跳跳在音樂裡飛行，就像是和爸爸一同旅行一樣，現場的觀眾都可以和跳跳一起跳進夢中，開啟一段快樂的奇妙旅程。

桃園在地的FOCASA馬戲團，則將在閉幕假期 2月22日及23日演出潘朵拉的盒子，故事講述在很久很久以前，一個神奇的森林裡頭，住著許多身懷絕技的精靈，聽說他們擁有一個神秘的寶藏箱，每次打開時，都會有意想不到的驚喜。