宜蘭元宵節慶「員山水漾嘉年華」明登場 施放900秒煙火秀

明天元宵節，宜蘭縣唯一元宵節慶「員山水漾繽紛嘉年華」明天下午4時登場，包括傍晚的創意踩街、晚上的音樂會、60攤台味夜市，最後以900秒的高空煙火秀畫下句點，4大亮點活動內容持續5小時，有吃有喝，還有限量小提燈可以拿。

鄉公所最近在活動會場的員山公園與市區街道布置迎春燈飾，顯得璀璨亮眼。「2025員山水漾繽紛嘉年華」明天下午4時舉行，邀請超過20支由在地社區發展協會、團體等組成的特色踩街隊伍，搭配5支專業表演團隊包括巴米藝術森巴舞、洪興龍獅的舞龍舞獅、BJ4 CREW街舞、夢飛競技啦啦隊、梅慧舞蹈肚皮舞等熱鬧踩街，開啟節慶氛圍。

附近的文化路化身為傳統夜市於下午4時開張，約有60個攤位提供多元美味的台味小吃；音樂晚會將於6時許開放入場，民眾排隊領取限量的精美小提燈；晚間7時燈光驟暗，會場先施放1分鐘高空煙火，宣告晚會展開，接著由實力派歌手秀蘭瑪雅、王中平及經典組合「南方二重唱」輪番登台，帶來膾炙人口經典歌曲。