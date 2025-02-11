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雲林「蕃薯寮媽」傳統元宵射火馬 14日媽祖夜巡精彩登場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
水林鄉順天宮留存早年第一代的火馬體型較小，且還有大小馬，十分可愛，將在元宵節展出，讓民眾了解射火馬文化。記者蔡維斌／攝影
水林鄉順天宮留存早年第一代的火馬體型較小，且還有大小馬，十分可愛，將在元宵節展出，讓民眾了解射火馬文化。記者蔡維斌／攝影

雲林縣水林鄉蕃薯村順天宮「蕃薯寮媽」擁有雲林獨特的元宵「射火馬」百年習俗，今年適逢恢復射火馬10周年，廟方將擴大舉辦火馬文化傳習，並把當地特有的「面桶炮」擴大全村施放，同時把該廟300多年的鎮廟之寶「大印版」及第一代火馬首度亮相，歡迎前往參觀。

水林鄉順天宮「蕃薯寮媽元宵夜巡」沿傳300多年，迄今仍保留「射火馬」、「面桶炮」、「祈大龜」等傳統民俗，別具特色，已在2022年登錄為縣定民俗。

廟方主委洪明發表示，元宵夜巡明天起駕遶境番薯、山腳等地的田庄和聚落長達3天，重頭戲則在本月14日最後一天夜巡，將有精彩的「射火馬」儀式，今年延聘藝師以約3個月打造完成3座高達3公尺的「火馬」，當晚「射火馬」的同時也搭配煙火秀，全村總動員熱鬧滾滾。

洪明發說，「射火馬」又稱「謝火馬」，可追溯到清嘉慶年間，地方瘟疫肆虐，民間透過宗教祈求神明送走瘟疫，火馬是以竹子與紙編製而成的「紙紮馬」，腹部與底座置放大批沖天炮，施放前先謝神再移至廟埕點燃沖天炮，儀式結束，火馬一併火化，象徵驅災解厄及酬謝神恩，是順天宮特有的元宵科儀風俗。

射火馬1965至2015年間曾失傳近半世紀，10年前恢復，是地方宗教盛事，洪明發說，除射火馬，施放「面桶炮」也是當地元宵迎神的一項特色，即把鞭炮放在鐵製臉盆再置於神轎底一次施放，為重現過去熱鬧景象，今年全村300多戶一起施放，此外也有890台斤「博大龜」儀式。

廟方顧問紀明欣指出，廟方收藏諸多珍貴古物，包括道光年間的符印、石爐等已完成修護，連同廟方留存的早期火馬也將首度亮相，在廟的文物館展至4月30日，同時也延請師傅教導火馬工藝製作，讓這項獨特的民俗文化得以傳承，今年元宵更精彩，歡迎大家來拜「蕃薯媽」慶元宵。

水林鄉蕃薯厝順天宮保有道光年間珍貴的石爐，將在元宵節首度亮相。記者蔡維斌／攝影
水林鄉蕃薯厝順天宮保有道光年間珍貴的石爐，將在元宵節首度亮相。記者蔡維斌／攝影
水林鄉蕃薯厝順天宮特有傳統的「射火馬」將於本月14日晚上，「蕃薯寮媽」夜巡時精彩登場。記者蔡維斌／攝影
水林鄉蕃薯厝順天宮特有傳統的「射火馬」將於本月14日晚上，「蕃薯寮媽」夜巡時精彩登場。記者蔡維斌／攝影
水林鄉蕃薯厝順天宮保有道光年間珍貴的符印完成修護，將在元宵節首度亮相。記者蔡維斌／攝影
水林鄉蕃薯厝順天宮保有道光年間珍貴的符印完成修護，將在元宵節首度亮相。記者蔡維斌／攝影

元宵 元宵節

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