聽新聞
0:00 / 0:00

台灣燈會明起點燈 「寶可夢、進擊的巨人」今先湧人潮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣燈會光的遊戲場（A19展區）今年更融入知名的寶可夢、進擊的巨人燈飾。記者周湘芸／攝影
台灣燈會光的遊戲場（A19展區）今年更融入知名的寶可夢、進擊的巨人燈飾。記者周湘芸／攝影

「2025台灣燈會」明起（元宵節）至2月23日於桃園登場，今晚間將於主燈展場進行贈燈儀式，明下午1點30分將先舉行開幕踩街活動，邀請日、韓、菲舞團共襄盛舉，下午4點30分則點燈開展。今年A19展區搭配知名的寶可夢、進擊的巨人燈飾，今在燈會開幕前就已吸引大批民眾朝聖。

2025台灣燈會今年於桃園市舉辦，2月12日元宵節當日晚間7時開燈，共有2大展區，占地25公頃，包含1座主燈、11燈區、140主題燈及480件作品，主燈每半小時展演一場燈光秀，主燈展演場（A18展區）將展出1座主燈、2大副燈及6大燈區；光的遊戲場（A19展區）則是以5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」。

台灣燈會光的遊戲場（A19展區）今年更融入知名的寶可夢、進擊的巨人燈飾，吸引大批粉絲爭相合影，在主燈區開幕前，今已吸引不少親子前往青塘園生態公園賞燈，領取寶可夢小提燈攤位更大排長龍。

觀光署長周永暉表示，2025年台灣燈會以雙展區概念，A19像歡樂樂園、A18主展區是無限樂園，宛如「沒有雲霄飛車的迪士尼」。此次主燈達18公尺高，以熱氣球底座360度展演，無論是白天還是晚上都能欣賞。另也透過桃園捷運彩繪列車彩繪，希望旅客抵達桃園機場後能直接感受台灣。

對於是否擔心主燈風采是否被特色IP搶走，周永暉指出，今年採雙主燈分流概念設計，有不同客群，預估總計可以吸引1千萬到1千5百萬人次，為歷年最大規模，未來也不排除跟國外IP合作趨勢，有創意的都會考慮，求新求變是一定要走的路，明年是「馬」，應該會有更多有趣的樣式。

2025台灣燈會今晚間將於主燈展演場舉行贈燈儀式，觀光署也預告，明天元宵節點燈開展將邀請曾代表台灣參加巴黎文化奧運台灣館的阿爆和那屋瓦團隊，與台灣頂尖舞團布拉瑞揚舞團合作演出，另還有日本夜來祭Yosakoi舞蹈、菲律賓舞團及韓國舞團等共襄盛舉。

台灣燈會光的遊戲場（A19展區）今年更融入知名的寶可夢、進擊的巨人燈飾。記者周湘芸／攝影
台灣燈會光的遊戲場（A19展區）今年更融入知名的寶可夢、進擊的巨人燈飾。記者周湘芸／攝影
台灣燈會光的遊戲場（A19展區）則是以5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」。記者周湘芸／攝影
台灣燈會光的遊戲場（A19展區）則是以5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」。記者周湘芸／攝影
今已有不少民眾排隊領取寶可夢小提燈。記者周湘芸／攝影
今已有不少民眾排隊領取寶可夢小提燈。記者周湘芸／攝影
台灣燈會光的遊戲場（A19展區）則是以5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」，其中也包含樂天桃園棒球場燈區。記者周湘芸／攝影
台灣燈會光的遊戲場（A19展區）則是以5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」，其中也包含樂天桃園棒球場燈區。記者周湘芸／攝影
台灣燈會光的遊戲場（A19展區）今年更融入知名的寶可夢、進擊的巨人燈飾。記者周湘芸／攝影
台灣燈會光的遊戲場（A19展區）今年更融入知名的寶可夢、進擊的巨人燈飾。記者周湘芸／攝影

元宵 元宵節

延伸閱讀

印度企業旅遊首發團800人抵台 可望帶來3千萬元效益

桃園大溪燈會5米大陀螺主燈12日點燈 警交通管制報你知

交長陳世凱期許2025台灣觀光 四平八穩往上走

桃園台灣燈會寶可夢小提燈亮相 卡比獸充氣偶吸睛

相關新聞

鹽水蜂炮開炸 民眾搶「犁炮」

春節9天連假結束，台南市鹽水人的過年現在才開始，鹽水蜂炮昨起一連舉行兩天，今年鹽水蜂炮適逢平日，但小鎮一早仍聚集許多民眾...

彰化、鹿港鬧元宵、踩街國際嘉年華將登場 小提燈先搶光

彰化縣彰化市公所主辦「踩街國際嘉年華」將於15日登場，今天也在元宵節前發送限量「Q蛋蛇」小提燈，市長林世賢邀請大家提燈來...

2025台灣燈會主燈今晚試燈點亮 明起開幕連展12天

「2025台灣燈會」明起（元宵節）至2月23日於桃園登場，今晚間將於主燈展場進行贈燈儀式，在交通部次長陳彥伯見證下，由中...

北港元宵夜千人提燈踩街 今年由朝天宮「祖媽」擴大巡境

北港朝天宮今晚元宵慶典登場，除舉行成大的上元祈福法會，傍晚也展開千人提燈踩街，並在朝天宮正殿引燃媽祖「萬年聖火」為新的一...

元宵賞燈恐撐傘！鋒面通過全台有雨 降雨最猛時刻曝光

今晚開始變天，受到南方雲系北移影響，今晚至明天清晨，南部、東南部首當其衝有短暫陣雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天元宵...

2025台灣燈會不僅能賞燈 還有WesPeden馬戲團表演

2025台灣燈會邀請已連續數年獲得全世界票選Top40Juggler第一，超現實流行龐克雜耍馬戲團演出者「WesPede...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。