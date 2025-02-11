台灣燈會明起點燈 「寶可夢、進擊的巨人」今先湧人潮

「2025台灣燈會」明起（元宵節）至2月23日於桃園登場，今晚間將於主燈展場進行贈燈儀式，明下午1點30分將先舉行開幕踩街活動，邀請日、韓、菲舞團共襄盛舉，下午4點30分則點燈開展。今年A19展區搭配知名的寶可夢、進擊的巨人燈飾，今在燈會開幕前就已吸引大批民眾朝聖。

2025台灣燈會今年於桃園市舉辦，2月12日元宵節當日晚間7時開燈，共有2大展區，占地25公頃，包含1座主燈、11燈區、140主題燈及480件作品，主燈每半小時展演一場燈光秀，主燈展演場（A18展區）將展出1座主燈、2大副燈及6大燈區；光的遊戲場（A19展區）則是以5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」。

台灣燈會光的遊戲場（A19展區）今年更融入知名的寶可夢、進擊的巨人燈飾，吸引大批粉絲爭相合影，在主燈區開幕前，今已吸引不少親子前往青塘園生態公園賞燈，領取寶可夢小提燈攤位更大排長龍。

觀光署長周永暉表示，2025年台灣燈會以雙展區概念，A19像歡樂樂園、A18主展區是無限樂園，宛如「沒有雲霄飛車的迪士尼」。此次主燈達18公尺高，以熱氣球底座360度展演，無論是白天還是晚上都能欣賞。另也透過桃園捷運彩繪列車彩繪，希望旅客抵達桃園機場後能直接感受台灣。

對於是否擔心主燈風采是否被特色IP搶走，周永暉指出，今年採雙主燈分流概念設計，有不同客群，預估總計可以吸引1千萬到1千5百萬人次，為歷年最大規模，未來也不排除跟國外IP合作趨勢，有創意的都會考慮，求新求變是一定要走的路，明年是「馬」，應該會有更多有趣的樣式。