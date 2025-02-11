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獨／阿里山櫻花秘境消失 寺方說明原因曝…

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山彌陀禪寺內少數櫻花樹。記者李宗祐 /攝影
阿里山彌陀禪寺內少數櫻花樹。記者李宗祐 /攝影

位於嘉130線阿里山隬陀禪寺，地處阿里山半山腰，寺前種植滿山滿谷八重櫻，每當阿里山櫻花季前，八重櫻率先盛開迎客，尤其山門入口到大殿約200公尺櫻花大道引人入勝，有櫻花秘境之稱。如今又逢櫻花季前夕，整片櫻花林卻變成肖楠樹，櫻花秘境瞬間消失？寺方表示，櫻花染病蟲蝕嚴重枯萎，移除後改種肖楠。

阿里山彌陀禪寺位於海拔1130公尺、阿里山半山腰，距國道三號中埔交流道約40分鐘車程，大殿供三寶佛，殿前廣場種植榕樹、羅漢松，可眺望雲嘉南平原、夜景萬家燈火，置身山中有如人間仙境。

阿里山彌陀禪寺於2007年初建，寺廟規畫於周邊種植上百株八重櫻，2009年隨著寺廟落成，櫻花也逐漸成長，當櫻花盛開時，整齊且密集的桃紅色八重櫻齊放美景，讓人精神一振感受春天降臨。尤其山門入口到大殿約200公尺兩旁櫻花大道吸引遊客駐足徘徊拍攝櫻花成林美景美不勝收。

但近來經過民眾發現整片櫻花林不見了，取而代之的是大片肖楠。

阿里山彌陀禪寺釋信範師父說，前年櫻花樹陸續染病，遭蟲蝕嚴重枯萎，本著佛家慈悲為懷不殺生，不得已將染病嚴重的枯萎櫻花樹移除，去年開始改種適合環境生長的肖楠樹。肖楠屬柏科，適合海拔300到1200公尺生長，樹齡甚至可如檜木般千年。

未來會不會再考慮種櫻花樹？他搖搖頭說，「不了，會帶來很多困擾」。

原來除了櫻花樹蟲蝕枯萎原因外，遊客沒有公德心困擾寺方也是原因之一；每年櫻花盛開期間寺方開放遊客賞櫻，免費提供停車空間、化妝室，但是遊客將菸蒂、垃圾亂丟造成環境髒亂，還有車輛開到廣場撞壞台階、花台，連句道歉都沒有就離開。

釋信範表示，目前剩不到20株櫻花樹，雖然不如以往滿山櫻花盛況，仍歡迎遊客來觀賞，但希望發揮公德心共同維護環境整潔。

阿里山隬陀禪寺方表示，仍歡迎遊客，希望共同維護環境整潔。記者李宗祐 /攝影
阿里山隬陀禪寺方表示，仍歡迎遊客，希望共同維護環境整潔。記者李宗祐 /攝影
嘉130線阿里山隬陀禪寺，地處阿里山半山腰，每當阿里山櫻花季八重櫻率先盛開迎客，有櫻花秘境之稱。記者李宗祐 /攝影
嘉130線阿里山隬陀禪寺，地處阿里山半山腰，每當阿里山櫻花季八重櫻率先盛開迎客，有櫻花秘境之稱。記者李宗祐 /攝影
阿里山彌陀禪寺內八重櫻花盛開隨風搖曳，在深山中有空靈美感。記者李宗祐 /攝影
阿里山彌陀禪寺內八重櫻花盛開隨風搖曳，在深山中有空靈美感。記者李宗祐 /攝影
阿里山隬陀禪寺，原有的櫻花大道已被兩旁肖楠取代。記者李宗祐 /攝影
阿里山隬陀禪寺，原有的櫻花大道已被兩旁肖楠取代。記者李宗祐 /攝影
阿里山隬陀禪寺內八重櫻盛開，隨風飄逸而蘊含神趣。記者李宗祐 /攝影
阿里山隬陀禪寺內八重櫻盛開，隨風飄逸而蘊含神趣。記者李宗祐 /攝影
如今又逢櫻花季前夕，近來遊客發現整片櫻花林卻變成肖楠樹。記者李宗祐 /攝影
如今又逢櫻花季前夕，近來遊客發現整片櫻花林卻變成肖楠樹。記者李宗祐 /攝影
阿里山彌陀禪寺內只剩幾株櫻花樹。記者李宗祐 /攝影
阿里山彌陀禪寺內只剩幾株櫻花樹。記者李宗祐 /攝影

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