台灣燈會將開展 國內外表演團隊打造開幕演出

台灣燈會明天正式開幕，觀光署指出，今年開幕表演有之前參加巴黎文化奧運台灣館風靡全場的歌手阿爆和那屋瓦樂團外，還有來自日本、韓國、菲律賓等的國際團隊，打造精彩開幕秀。

2025台灣燈會在桃園，12日晚間正式點燈開幕，交通部觀光署今天說，台灣燈會睽違9年再度回到桃園舉辦，所有主題燈區、燈飾設計無不緊扣在地的人文、歷史與發展，更導入科技，打造與民眾充滿互動的光影環境。

觀光署說，今年主燈區舞台的開幕演出節目也同樣精彩，包括當紅藝人、曾代表台灣參加巴黎文化奧運台灣館、風靡全場的ABAO阿爆（阿仍仍）和那屋瓦樂團，將與台灣頂尖舞團布拉瑞揚舞團合作演出，帶來熱翻全場的歌舞。

觀光署表示，廣受台灣民眾喜愛的日本夜來祭Yosakoi舞蹈也再度來台，且今年有來自高知、名古屋、北海道、三重等日本4地的菁英團隊來台慶元宵，在台灣燈會舞台上重現日本夜來祭慶典的狂熱氛圍。

觀光署指出，同樣來自海外的菲律賓舞團則以去年在有演藝界奧運之稱的世界表演藝術錦標賽（WCOPA），拿下群舞成年組3枚金牌總冠軍的實力，展現絢麗的光影舞蹈魅力，另一個來自韓國的舞團，將以喜慶的傳統韓國節慶舞蹈共慶元宵。