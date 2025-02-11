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新北燈會逾200萬人次參觀 元宵節加發特別版小提燈

中央社／ 新北11日電

新北燈會2月1日至16日在新北大都會公園舉辦，新北市民政局今天表示，參觀人次已破200萬，明天元宵節，晚間6時在燈會現場發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」。

新北市政府民政局表示，新北市今年推出一般版「蛇燈精靈」、特別版「蛇奇寶貝」2款蛇年小提燈，總共製作15萬8800份，已陸續配合燈會活動及在區公所發送，元宵節晚間6時在燈會現場再發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」，7時、8時限量發送一般版小提燈「蛇燈精靈」。

新北市民政局透過新聞稿指出，今年燈會有10大主題燈區，以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，融合傳統與創新元素，主燈秀結合光雕投影與音樂表演，活動期間每晚6時至10時（末場9時50分），每30分鐘會展演1次，另有表演活動與市集。

新北市民政局表示，燈期橫跨2月14日西洋情人節，串流平台Netflix的五福臨門展區，打造科技天燈體驗裝置，民眾書寫願望後即時投影到天燈上，推薦正在曖昧中的人，利用科技在璀璨燈海浪漫氛圍中告白。

元宵 元宵節 新北 燈會

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