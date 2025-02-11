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台灣燈會將登場 日本札幌以雪世界參展

中央社／ 台北11日電

台灣燈會即將登場，日本北海道札幌市今天表示，今年以雪世界的概念發想參展的花燈設計，參加今年的台灣燈會。

2025台灣燈會在桃園，12日晚間點燈，今年也有不少國家來台參展，其中日本北海道的札幌市由台灣知名燈藝師李青芸，以雪世界的概念發想參展的花燈設計，將知名的札幌時計台、滑雪雪人、白色櫻花樹、定山溪温泉泡湯等製作成花燈，呈現下雪的情境。

札幌市發布新聞稿表示，一年一度的札幌雪祭於每年2月展開，雪祭中有各式各樣的體驗設施、大型雪雕等，讓所有遊客們沉浸在美輪美煥的銀色世界裡。市郊外還有知名的定山溪溫泉，到了冬季可在冰天雪地的北國享受溫暖的泡湯樂趣，同時欣賞可愛的吉祥物河童。

札幌市說，在台灣燈會中與台灣民眾分享的主題，花燈主視覺匯集了札幌的歷史地標建築物札幌鐘樓、冰雪、拉麵等美食、定山溪溫泉等形象，讓台灣朋友在歡度元宵節的同時，也感受札幌的魅力。

另外，台灣燈會也有一系列活動，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，燈會現場展出超過300件作品，其中觀光署政風室於主燈展演場「喜心與境」燈區，特設置「廉政創意花燈-WOW!春神的祝福」花燈。

觀光署表示，15日將在燈展演場公益攤位區，設置廉能宣導攤位，以「小龍獻瑞．好運廉廉」為主題，搭配當日觀光署舉辦「喔熊陪你逛燈會」活動，結合新春燈謎遊戲，進行生動有趣的廉能有獎徵答，民眾只要填完問卷，即可獲得萬用提袋、喔熊可愛杯套等「限量紀念禮物」。

元宵 元宵節 燈會

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