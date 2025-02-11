為何過完「元宵節」才算過完年？命理師曝迎財神關鍵

2月12日就是「元宵節」了，命理師柯柏成臉書分享，古代認為，過年要過到元宵節為止，這個習俗其實到現在還在，但到底為何農曆十五「元宵節」也會歸入過年呢？

柯柏成說，元宵節又稱「上元節」，這是新年的第一個滿月，也是道教天官的聖誕，向來有「天官賜福、地官赦罪、水官解厄」的說法。天官為唐堯，地官為虞舜，水官為大禹，三官的誕辰日即為三元日，另外還有中元節、下元節。

柯柏成指出，唐宋以來，三三元節都是道教的大節日。唐代三元節時，皇帝下敕天下諸州禁屠三日，「百姓是日停宰殺漁獵」。由於天官被封為紫微大帝，民間也視為「福神」，與祿神壽神並列。古代元宵節都會避免宰殺漁獵三日，當天也最好全日素食，應景吃吃元宵、逛逛燈會和猜猜燈謎，大家同樂。

柯柏成分享，清朝蔡雲《竹枝詞》寫到，「五日財源五日求，一年心願一時酬。提防別處迎神早，隔夜匆匆抱路頭。」彰顯古人對迎財神心切，生怕耽擱了時間，財神跑到別家去。

迎財神也不只是形式祭拜，更重要的是心誠則靈。柯柏成舉孔子在《論語．八佾》中提到「祭如在，祭神如神在」，重點在於祭祀迎神時要誠心誠意，當作神明親臨。最理想就是直接觀想財神的形象。

柯柏成說，古人會先齋戒、沐浴更衣、焚香，心無雜念時才開始去祭神。因此，如果想迎財神，絕對不要懷疑到底有沒有財神？更不能有只是好玩，試試看的心態去迎財神，這對神明是一種褻瀆，也恐會迎不來財神。

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