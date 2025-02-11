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為環境盡點力！台南環保局提醒 提花燈慶元宵別忘「1件事」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
明天是元宵節，南市環保局提醒，小提燈別亂丟，記得取出電池再回收。記者鄭惠仁／翻攝
明天是元宵節，南市環保局提醒，小提燈別亂丟，記得取出電池再回收。記者鄭惠仁／翻攝

明天是元宵節，是農曆年節重要慶典，賞花燈、提燈籠、吃元宵、猜燈謎，熱鬧又不失年味。但過節之餘也別忘了環保，南市環保局提醒，小提燈別亂丟，記得取出電池再回收，舉手之勞就能為環境盡分心力。

環保局提醒，許多小提燈、玩具內含電池，若隨意丟棄，恐造成重金屬汙染環境，甚至累積毒性，影響下一代健康。只要先取出電池，再分類回收，就能有效降低汙染，守護地球。

環保局長許仁澤指出，除了一般乾電池，「二次鋰電池」也常見於手機、相機、筆電等產品。鋰電池活性高，若未妥善處理，在垃圾清運過程中可能因擠壓、高溫或導電引發火災，後果嚴重。建議民眾將廢電池分類存放，並送往超商、量販店、超市、通訊行、攝影器材行或清潔隊回收車回收。

妥善回收廢電池，不僅能落實循環經濟，還能降低清潔人員的作業風險。環保局鼓勵大家一起響應綠色行動，讓淨零永續生活成為日常，一起守護美好環境。

明天是元宵節，南市環保局提醒，小提燈別亂丟，記得取出電池再回收。記者鄭惠仁／翻攝
明天是元宵節，南市環保局提醒，小提燈別亂丟，記得取出電池再回收。記者鄭惠仁／翻攝

元宵 元宵節 環保

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