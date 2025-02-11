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台鐵響應燈會推出「桃喜台式打拋豬便當」4店限定販售

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園是族群融合的縮影，有閩南、客家、原住民及外省族群，也有越南、泰國、印尼等東南亞新住民及第二代等，今年台灣燈會在桃園舉行，台鐵推出期間限定「桃喜便當-台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色。圖／台鐵提供
桃園是族群融合的縮影，有閩南、客家、原住民及外省族群，也有越南、泰國、印尼等東南亞新住民及第二代等，今年台灣燈會在桃園舉行，台鐵推出期間限定「桃喜便當-台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色。圖／台鐵提供

為響應交通部觀光署2025台灣燈會在桃園舉行，台鐵公司推出期間限定便當「桃喜便當-台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色，明日起至2月23日，於台鐵便當台北站南三門行動餐車、台北2-5號店及板橋店、桃園店等4處販售，每個130元。

桃園是族群融合的縮影，有閩南、客家、原住民及外省族群，也有越南、泰國、印尼等東南亞新住民及第二代等，這些文化在桃園交織出豐富多元的風貌。

今年交通部觀光署2025台灣燈會在桃園舉行，為響應燈會，台鐵附業營運處台北餐旅分處特別推出期間限定「桃喜便當-台式打拋豬」，讓旅客在品嚐便當的同時，感受台灣燈會「光聚千塘串桃園」的魅力與桃園的人文風情。

台鐵表示，便當的主食選用香氣四溢的泰國香米，搭配口感鹹香帶點微辣的台式打拋豬，象徵台灣與東南亞文化的融合。此外，還有酥脆美味的泰式蝦餅、濃郁的蝦醬高麗菜、色彩鮮豔的甜椒炒蛋，以及營養豐富的鮮香菇炒小豆苗，以豐富的菜色展現桃園的多元性與活力。

台鐵指出，「桃喜便當-台式打拋豬」將於2025台灣燈會期間限定發售，販售日期從2月12日起至2月23日止，共12天，販售地點包含台鐵便當台北站南三門行動餐車、台北2-5號店及板橋店、桃園店；午晚餐均有售，依便當到達各店時間開賣，每個便當售價130元。

桃園是族群融合的縮影，有閩南、客家、原住民及外省族群，也有越南、泰國、印尼等東南亞新住民及第二代等，今年台灣燈會在桃園舉行，台鐵推出期間限定「桃喜便當-台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色。圖／台鐵提供
桃園是族群融合的縮影，有閩南、客家、原住民及外省族群，也有越南、泰國、印尼等東南亞新住民及第二代等，今年台灣燈會在桃園舉行，台鐵推出期間限定「桃喜便當-台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色。圖／台鐵提供
「桃喜便當-台式打拋豬」主食選用泰國香米，搭配台式打拋豬，此外，還有泰式蝦餅、蝦醬高麗菜、甜椒炒蛋，以及鮮香菇炒小豆苗，以豐富的菜色展現桃園的多元性與活力。圖／台鐵提供
「桃喜便當-台式打拋豬」主食選用泰國香米，搭配台式打拋豬，此外，還有泰式蝦餅、蝦醬高麗菜、甜椒炒蛋，以及鮮香菇炒小豆苗，以豐富的菜色展現桃園的多元性與活力。圖／台鐵提供
桃園是族群融合的縮影，有閩南、客家、原住民及外省族群，也有越南、泰國、印尼等東南亞新住民及第二代等，今年台灣燈會在桃園舉行，台鐵推出期間限定「桃喜便當-台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色。圖／台鐵提供
桃園是族群融合的縮影，有閩南、客家、原住民及外省族群，也有越南、泰國、印尼等東南亞新住民及第二代等，今年台灣燈會在桃園舉行，台鐵推出期間限定「桃喜便當-台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色。圖／台鐵提供
桃園是族群融合的縮影，有閩南、客家、原住民及外省族群，也有越南、泰國、印尼等東南亞新住民及第二代等，今年台灣燈會在桃園舉行，台鐵推出期間限定「桃喜便當-台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色。圖／台鐵提供
桃園是族群融合的縮影，有閩南、客家、原住民及外省族群，也有越南、泰國、印尼等東南亞新住民及第二代等，今年台灣燈會在桃園舉行，台鐵推出期間限定「桃喜便當-台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色。圖／台鐵提供
「桃喜便當-台式打拋豬」主食選用泰國香米，搭配台式打拋豬，此外，還有泰式蝦餅、蝦醬高麗菜、甜椒炒蛋，以及鮮香菇炒小豆苗，以豐富的菜色展現桃園的多元性與活力。圖／台鐵提供
「桃喜便當-台式打拋豬」主食選用泰國香米，搭配台式打拋豬，此外，還有泰式蝦餅、蝦醬高麗菜、甜椒炒蛋，以及鮮香菇炒小豆苗，以豐富的菜色展現桃園的多元性與活力。圖／台鐵提供

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