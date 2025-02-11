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「犁炮」慶元宵 台南鹽水蜂炮2天2夜今啟炮

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南鹽水蜂炮今、明2天登場，市長黃偉哲（左三）也親自到武廟參拜、啟炮，宣布2天2夜的鹽水蜂炮正式開始。記者萬于甄／攝影
台南鹽水蜂炮今、明2天登場，市長黃偉哲（左三）也親自到武廟參拜、啟炮，宣布2天2夜的鹽水蜂炮正式開始。記者萬于甄／攝影

農曆春節9天連假雖已結束，但鹽水人的過年現在才開始，台南鹽水蜂炮今、明2天登場，今年鹽水蜂炮適逢平日，但小鎮一早仍聚集許多民眾體驗「犁蜂炮」，市長黃偉哲也親自到武廟參拜、啟炮，宣布2天2夜的鹽水蜂炮正式開始。

黃偉哲說，又來到一年一度鹽水蜂炮季節，從今早啟炮開始到明天晚上，鹽水小鎮會有許多神轎遶境，居民也都用歡騰的心情迎接，鹽水蜂炮不僅具有其歷史意義、文化軌跡以及民俗宗教用意，這項傳統更是為地方祈福、延續過年歡樂的氣氛，邀請民眾一起來體驗感受，「相信來過一次，會一試成主顧」。

鹽水蜂炮今早在黃偉哲及多位貴賓見證下啟炮後，神轎也從武廟出發繞境鹽水，雖今年蜂炮期間適逢上班日，不過仍有許多民眾「全副武裝」響應體驗犁蜂炮；當蜂炮點燃後，民眾隨著蜂炮竄動的景象，相當特別。

活動重頭戲則是明晚在鹽水國中操場規畫集中施放區，今年主題為「金蛇報喜蛇年行大運」，透過3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，裝有約200萬支蜂炮正式施放，搭配五彩繽紛的高空煙火，豐富所有參與者視覺盛宴。

此外，南市推廣民俗技藝有成的31所績優學校，配合蜂炮活動今早9點到下午4點也會在鹽水武廟前廣場，帶來「大台南囝仔仙拚仙」精采表演，項目包含創意電音、原住民舞蹈、民俗舞蹈、啦啦隊、獨輪車、鼓術、舞龍、舞獅、扯鈴等技藝，呈現傳統多元藝術之美。

市長黃偉哲（左一）今早到武廟參拜、啟炮後，也將祈福的糖果餅乾等分送給居民。記者萬于甄／攝影
市長黃偉哲（左一）今早到武廟參拜、啟炮後，也將祈福的糖果餅乾等分送給居民。記者萬于甄／攝影
今年鹽水蜂炮雖適逢平日，但小鎮一早仍聚集許多民眾體驗「犁蜂炮」，預計明天元宵夜會湧入更多民眾。記者萬于甄／攝影
今年鹽水蜂炮雖適逢平日，但小鎮一早仍聚集許多民眾體驗「犁蜂炮」，預計明天元宵夜會湧入更多民眾。記者萬于甄／攝影

元宵 元宵節 台南 鹽水蜂炮

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