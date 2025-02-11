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2025台灣燈會明桃園登場 展出超過300件作品

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

「2025台灣燈會」將於2月12日至2月23日在桃園市盛大舉辦，觀光署署長周永暉表示，燈會現場展出超過300件作品，並設有人氣打卡點，今年將打造無限樂園的歡樂體驗。

觀光署政風室於主燈展演場「喜心與境」燈區，特設置「廉政創意花燈—WOW!春神的祝福」，掌管萬物新生的美麗春神，手持魔法棒一揮，對蘋果樹施展神力，將樹上的害蟲和壞蘋果掃落在地，幫助小蘋果們健康長大。藉由廉政花燈，讓大小朋友看到在春神祝福下，除去代表貪婪腐化的害蟲後，使紅蘋果結實纍纍、高掛枝頭，象徵歲歲「平安」、好運連連，也傳達這片土地在勤政廉能、攜手努力下，更加花果盛開、欣欣向榮的精神。

觀光署政風室亦於2月15日（星期六）當天，在主燈展演場公益攤位區，設置廉能宣導攤位，以「小龍獻瑞．好運廉廉」為主題，搭配當日觀光署舉辦「喔熊陪你逛燈會」活動，結合新春燈謎遊戲，進行生動有趣的廉能有獎徵答；民眾只要填完問卷，即可獲得萬用提袋、喔熊可愛杯套等「限量紀念禮物」，歡迎大小朋友和春神同遊台灣燈會。

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