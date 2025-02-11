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綠白合作？竹市、竹北元宵提燈受好評 由國寶級大師操刀
明天就是元宵節，新竹市政府與竹北市公所今年皆邀請國寶級紙雕大師洪新富操刀設計元宵提燈，形同另類「綠白合作」引發熱烈關注。對此竹北市公所表示，竹北的成功模式備受矚目，鄰近縣市也紛紛關注；新竹市政府則說，剛好與竹北「英雄所見略同」。
竹北市公所指出，去年推出的紙雕作品「銀翼之龍」、「星河紫龍」大獲好評，被民眾譽為歷年來最值得珍藏的提燈。今年公所持續與國寶級紙雕大師洪新富合作，推出竹北獨家限量款「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」。
竹北市公所表示，今年為乙巳年，便以「乙巳」二字展現蛇的側面線條，並融入「巳」字所象徵的「事事如意」祝福。「銀翼之蛇」以流暢的設計呈現蛇的優雅身姿，整體造型也象徵著城市的活力與精神。提燈特色包括可開口吐信，有如笑口常開的動態設計，以及蛇身上一對象徵飛翔的雙翼，寓意健康、美滿、平安、步步高升與展翅高飛。
新竹市政府今年也與洪新富合作，推出「妞妞蛇」小提燈，除了呼應主燈「蛇彩繽紛」的幾何積木的設計，身體採竹節造型象徵「節節高升」，也結合新竹地標與文化元素，包括東門城、城隍廟、香山濕地等，並融入現代科技感，造型可愛靈動，深受大人與小朋友喜愛。
新竹市政府表示，洪新富是國內知名紙雕藝術家，也是紙雕燈籠的創始者，每年設計的元宵小提燈都獲得民眾好評。
新竹市往年沒有與洪新富合作過，這次首次合作，希望能讓市民看到有別於以往的小提燈造型，也剛好與竹北「英雄所見略同」，都採用了洪老師設計的小提燈，但兩款造型截然不同，也展現新竹與竹北不同城市的風格。
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