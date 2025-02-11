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高雄「吉伊卡哇」提燈出讓 想換衛生紙的人最多

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
2025高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈。圖／觀光局提供
2025高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈。圖／觀光局提供

高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈搶手，先傳出有業者在校門口向孩童收購，又有父母在網路上轉賣，將提燈價格炒至近1000元，市府上周六連兩天在高雄冬日遊樂園發送吉伊卡哇小提燈後，PTT上出現大量用提燈兌換日常物品的貼文，其中超過9成都是要換衛生紙，網友說「如替代貨幣」。

高雄2025燈會與日本人氣角色「吉伊卡哇」合作，推出紙雕造型小提燈，掀起全台吉伊卡哇粉絲關注。高市府1月20日先把吉伊卡哇提燈發送給國小、幼兒園及特殊學校學童，事前傳出有業者在網路登廣告招募工讀生到校門口收購，學童拿到提燈後，又有許多家長在網購平台與社群網站上架販售，價格從299元到1000元都有，網友稱為「提燈之亂」。

本月8日、9日市府正式在冬日遊樂園免費發放吉伊卡哇小提燈，因每人可領2盞，加上國小以下學童都已領取，不少人決定把手中額外的小提燈拿出來兌換成日常用品，PTT高雄版與網路的交易社團，出現許多用提燈兌換物品的貼文。

由於PTT高雄版和部分交易社團禁止涉及金錢的交易行為，要拿提燈易物的貼文。有超過九成選擇要求兌換衛生紙，而最多人指定品牌就是好市多的衛生紙；少數人則提出要用提燈兌換廚房紙巾、咖啡或二手滑鼠。

有網友表示，早在吉伊卡哇提燈引發兌換衛生紙的熱潮之前，加油站、手機通訊行業者就會以衛生紙做為兌換品來吸引人潮，「台灣人很愛換衛生紙」，也有網友說，衛生紙才是最貨真價實的台灣地下替代貨幣。

高市觀光局說，吉伊卡哇小提燈已在2月8日至2月9日發放完畢，歡迎大家到活動現場的吉伊卡哇正版快閃店及正版高雄限定店購買商品，留下美好的冬日回憶。

高雄市長陳其邁1月20日出席高雄冬日遊樂園記者會，手拿可愛的吉伊卡哇提燈。圖／本報資料照片
高雄市長陳其邁1月20日出席高雄冬日遊樂園記者會，手拿可愛的吉伊卡哇提燈。圖／本報資料照片
高雄燈會今年發送吉伊卡哇提燈十分受歡迎，網路有人喊價1千元。記者徐白櫻／翻攝
高雄燈會今年發送吉伊卡哇提燈十分受歡迎，網路有人喊價1千元。記者徐白櫻／翻攝
PTT高雄版出現許多用提燈兌換物品的貼文。記者王勇超／翻攝
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