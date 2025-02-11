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明元宵節禁忌曝！不能穿這兩色、不能剪髮、不能吃冰會破財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為大陸山東省臨沂市民眾踏雪賞燈。新華社
圖為大陸山東省臨沂市民眾踏雪賞燈。新華社

明天是2月12日，就是元宵節。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，元宵節有15大禁忌，千萬要當心。

元宵節，中國傳統節日，每年農曆正月十五慶祝，象徵著春天的到來。節日的由來很多說法，早在秦漢時代已開始舉行，最初是農民祈求豐收的日子，後來演變成各種娛樂活動。元宵節代表新春的結束，也是春節假期後的第一個重要節日。

在元宵節當天，華人會吃元宵湯圓、賞花燈、猜燈謎，以示祝賀。許多年輕人會外出觀燈，結交新朋友，所以在東南亞地區元宵節也被稱為「中國情人節」。元宵節也是佛教的燈供和道教的上元節，代表天官華誕，因此點燈以慶祝。

▍元宵節禁忌

1.不可以借錢：會把好運借光。

2.不可以逗弄小鳥：民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放鞭炮點燈，象徵人間已得到懲罰，因此元宵切莫逗弄鳥。

3.不可吵架：元宵為天官大帝的生日，因此家人，朋友，小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。

4.不剪髮不洗髮：當天不宜剪髮與洗髮，因為髮象徵發，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。

5.不宜殺生：元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。

6.不宜搬家：會把福氣搬光。

7.不宜敲打房子：會把福氣與財氣敲掉。

8.別去海邊：元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。

9.米缸也不要見底：相傳會斷炊，錢財見底。

10.不要弄破衣物：以免錢財破光。

11.不要穿黑與白的衣服：象徵坐牢。

12.家中不要太暗：家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈龍。

13.小孩燈籠勿放鏡子前：以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。

14.吃湯圓不宜敲碗：因為古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢，晚上吃湯圓敲碗也會招好兄弟來吃，要注意。

15.不要吃冰：民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒丹爺也屬於武財神，因此吃太冰財富會遠離。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

元宵 元宵節

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