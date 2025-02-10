「萌力」不輸卡比獸！台灣燈會登場 桃園警犬隊防爆安檢

2025台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊舉辦，湧入大量人潮，桃園市警察局警犬隊出動值勤；去年12月正式成軍後，已參與跨年晚會等重大勤務，台灣燈會再次擔任防爆安檢工作，民眾在燈會現場就能看見警犬穿梭執勤，「萌力」不輸給燈會現場的大型卡比獸充氣偶。

台灣燈會時隔9年回到桃園，本次燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，規劃主燈展演場、光的遊戲場2大展區，展出超過300件作品；今年的主燈「無限樂園」由藝術家李明道AKIBO設計，採用現代抽象符號造型，營造科技感十足的未來樂園意象。作品涵蓋棒球文化、機場意象等，每半小時展演3分鐘，傳達光明與繁榮的意涵，象徵台灣的無限可能與永續發展。

為了確保燈會現場的安全及活動順暢進行，市警局局長吳坤旭表示，桃園市警察局加派警力交通疏導管制，警犬隊也預先出動針對爆裂物及其他危險、違禁物品全面檢測。