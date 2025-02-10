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「萌力」不輸卡比獸！台灣燈會登場 桃園警犬隊防爆安檢

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2025台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊盛大舉辦，為了保護活動順利進行，桃園市警察局警犬隊出任防爆安檢擔當，民眾在活動現場可以看見「萌力」警犬隊穿梭人群執勤的蹤影。圖／警方提供
2025台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊盛大舉辦，為了保護活動順利進行，桃園市警察局警犬隊出任防爆安檢擔當，民眾在活動現場可以看見「萌力」警犬隊穿梭人群執勤的蹤影。圖／警方提供

2025台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊舉辦，湧入大量人潮，桃園市警察局警犬隊出動值勤；去年12月正式成軍後，已參與跨年晚會等重大勤務，台灣燈會再次擔任防爆安檢工作，民眾在燈會現場就能看見警犬穿梭執勤，「萌力」不輸給燈會現場的大型卡比獸充氣偶。

台灣燈會時隔9年回到桃園，本次燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，規劃主燈展演場、光的遊戲場2大展區，展出超過300件作品；今年的主燈「無限樂園」由藝術家李明道AKIBO設計，採用現代抽象符號造型，營造科技感十足的未來樂園意象。作品涵蓋棒球文化、機場意象等，每半小時展演3分鐘，傳達光明與繁榮的意涵，象徵台灣的無限可能與永續發展。

為了確保燈會現場的安全及活動順暢進行，市警局局長吳坤旭表示，桃園市警察局加派警力交通疏導管制，警犬隊也預先出動針對爆裂物及其他危險、違禁物品全面檢測。

吳坤旭說，台灣燈會是桃園警犬隊今年第一場大型任務，每日編排3位領犬員帶領3隻警犬執勤，包含對聞嗅精準到位的緝毒犬豆花DOHA、最年輕有活力且穩定性十足的偵爆犬可可Coco、以及最活潑好動且對氣味十分執著的偵爆犬蒟蒻Geras組成超強安檢卡司；警犬隊協勤可有效提升偵檢的效率與安全層級，展現市警局對桃園燈會安全維護的重視與決心。

2025台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊盛大舉辦，為了保護活動順利進行，桃園市警察局警犬隊出任防爆安檢擔當，民眾在活動現場可以看見「萌力」警犬隊穿梭人群執勤的蹤影。圖／警方提供
2025台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊盛大舉辦，為了保護活動順利進行，桃園市警察局警犬隊出任防爆安檢擔當，民眾在活動現場可以看見「萌力」警犬隊穿梭人群執勤的蹤影。圖／警方提供
2025台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊盛大舉辦，為了保護活動順利進行，桃園市警察局警犬隊出任防爆安檢擔當，民眾在活動現場可以看見「萌力」警犬隊穿梭人群執勤的蹤影。圖／警方提供
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