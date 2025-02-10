南投燈會已吸引436萬人次參觀 許淑華盼再破紀錄
「南投燈會」截至9日晚入園賞燈遊客已達436萬人次。南投縣長許淑華今天表示，今年目標不僅是突破去年紀錄，也希望工作人員能將燈會品質、動線等規劃做得更好。
「南投燈會」系列活動昨晚現場有埔里國小及大成國中聯合演奏、營北國中及中和國小舞龍表演、精彩水舞秀、無人機及煙火秀演出及壓軸火舞團，吸引遊客在低溫中欣賞。截至9日晚間，賞燈遊客已達436萬人次，燈會辦理到16日，縣府歡迎民眾來南投賞燈。
許淑華上午召開縣務會議表示，南投燈會舉辦第10年，賞燈人次一年比一年更多。縣府保留民眾喜歡元素，同時推陳出新，得到全國遊客肯定。今年規劃11個主題燈區，搭配聯名「貓貓蟲咖波」無人機表演及煙火秀、水舞、景觀花海等，開幕至今吸引眾多人潮。
許淑華表示，遊客網路分享燈會美照、協助答覆網友提問，感謝大家間接擔任燈會導遊及協助宣傳。燈會去年創550萬人次，帶動周邊經濟產值超過新台幣33億元。今年目標除要破去年紀錄，也希望燈會品質、動線等整體規劃做得更好，讓遊客感受到縣府用心。
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