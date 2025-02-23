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政院擬對總預算提覆議 王鴻薇：意料中但會失敗收場

中央社／ 台北23日電

立法院已將今年度中央政府總預算送至行政院，行政院正研擬救濟手段，據了解，覆議已列入考量。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天說，這是意料中事，立法院會依規定處理，但可以預測會以失敗收場。

立法院已將今年度中央政府總預算送至行政院，行政院正研擬救濟手段，據了解，覆議已列入考量。由於覆議須在10天內提出，適逢228連假，估計27日行政院會就有機會送出覆議案，但政院對外強調，持續研議合法合憲救濟手段。

王鴻薇今天表示，這是意料之中的事，但行政院相關的說法完全禁不起考驗，例如說總預算刪減幅度是歷史最高，可是今年度給予行政院的中央政府總預算的歲出也是創下史上新高，如果前總統蔡英文可以做，為什麽總統賴清德不能做。

王鴻薇指出，行政院也說今年的預算凍結數太高，但國民黨團也舉出實例，過去非常多的年度也都遠高於今年，為什麼像是當年的馬政府可以做，現在的賴政府就不能做。

王鴻薇強調，中央政府總預算歷年來都有凍結、刪除，前總統馬英九時代、蔡英文時代都有，且條件也沒有現在賴政府這麼好，所以賴總統讓行政院提出覆議，是要自證比蔡英文、馬英九更加的無能嗎。行政院要提覆議案，立法院會依規定處理，但是可以預測，會以失敗來收場。

針對監察院表示預算遭不合理刪減，導致業務改變措施超過154項，影響公共利益、民眾陳情、公眾安全、古蹟維護等，後續將提出憲法訴訟，王鴻薇則說，果然由監察院長陳菊領導的監察院非常政治。過去的民進黨要廢除監察院，現在的民進黨卻為了監察院的預算要釋憲，果然是今天的民進黨去打臉昨天的民進黨。

王鴻薇表示，監察院的業務在許多重大該調查的案件中故步自封，尤其針對前行政院發言人陳宗彥到底有無喝花酒，監察院提出的報告看起來就是要幫忙包庇、護航，這樣的監察院調查品質，憑什麼要用納稅人的錢。

王鴻薇說，監察院調查報告量也節節下降，媒體宣傳費卻大幅飆升，原來監察院變成大內宣部，但對於人權保障、監察院業務，看起來根本沒有任何進步。

王鴻薇 監察院 行政院

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