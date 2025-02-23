監院將提憲法訴訟 國民黨批擴大衝突 為罷免加溫

今年度中央政府總預算案僵局未解，監察院表明將提出憲法訴訟。國民黨立委李彥秀表示，背後目的恐是擴大衝突，為大罷免加溫。民眾黨主席黃國昌說，監察院是自取其辱，過去幾年每年花納稅人十億元以上，到底做了什麼？

國民黨立委翁曉玲指出，監察院提出憲法訴訟的話，屬於機關爭議審查，依照憲法訴訟法第六十五條規定，「國家最高機關，因行使職權，與其他國家最高機關發生憲法上權限之爭議，經爭議之機關協商未果者，得聲請憲法法庭為機關爭議之判決。」

她表示，所以法界近期在討論，賴總統明知道召開五院院長會議不會有結果，還是召開，可能是要做球給行政院、監察院等機關，讓其具備聲請釋憲的前提要件。

李彥秀認為，此次總預算案，監察院預算雖然遭到減列或凍結，但是真的沒有達到「近乎停擺」的程度，監察院盡速提出預算解凍案，以及辦理追加預算，才是正軌，這都比提出憲法訴訟更快速、更直接的解方。民進黨政府捨近求遠、捨本逐末，不斷擴大衝突與矛盾，不是要解決問題，是為大罷免繼續添柴加火。

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強批評，荒廢監察權的，正是荒誕的監察院長陳菊和秘書長李俊俋，調查和糾正是監察院核心職權，但調查報告數，二○○八年至二○二○年的年平均為三七七件，而陳菊上任後，二○二一年至二○二三年僅為二六六件，下滑近把分之卅；糾正案成立數亦由年平均一三八點七件降至九十四點七件，減幅百分之卅二。

羅智強說，陳菊上任至今，監察院歲出竟然增加四成，五年前預算七點八四億，規模維持十多年，如今預算編列卻暴增近十一億，這不只是高薪低效，根本是尸位素餐。

黃國昌表示，監察院從以前的養老院、廢物院已經提升為東廠院；監察院要提憲訴的消息出來，大家看一遍笑一遍，還有臉說三道四，簡直丟臉。