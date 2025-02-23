聽新聞
0:00 / 0:00

監院將提憲法訴訟 國民黨批擴大衝突 為罷免加溫

聯合報／ 記者王千豪屈彥辰張曼蘋林佳彣／台北報導
針對監察院為預算開憲法訴訟第一槍，國民黨立委李彥秀質疑，目的恐是加溫大罷免。圖／聯合報資料照片
針對監察院為預算開憲法訴訟第一槍，國民黨立委李彥秀質疑，目的恐是加溫大罷免。圖／聯合報資料照片

今年度中央政府總預算案僵局未解，監察院表明將提出憲法訴訟。國民黨立委李彥秀表示，背後目的恐是擴大衝突，為大罷免加溫。民眾黨主席黃國昌說，監察院是自取其辱，過去幾年每年花納稅人十億元以上，到底做了什麼？

國民黨立委翁曉玲指出，監察院提出憲法訴訟的話，屬於機關爭議審查，依照憲法訴訟法第六十五條規定，「國家最高機關，因行使職權，與其他國家最高機關發生憲法上權限之爭議，經爭議之機關協商未果者，得聲請憲法法庭為機關爭議之判決。」

她表示，所以法界近期在討論，賴總統明知道召開五院院長會議不會有結果，還是召開，可能是要做球給行政院、監察院等機關，讓其具備聲請釋憲的前提要件。

李彥秀認為，此次總預算案，監察院預算雖然遭到減列或凍結，但是真的沒有達到「近乎停擺」的程度，監察院盡速提出預算解凍案，以及辦理追加預算，才是正軌，這都比提出憲法訴訟更快速、更直接的解方。民進黨政府捨近求遠、捨本逐末，不斷擴大衝突與矛盾，不是要解決問題，是為大罷免繼續添柴加火。

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強批評，荒廢監察權的，正是荒誕的監察院長陳菊和秘書長李俊俋，調查和糾正是監察院核心職權，但調查報告數，二○○八年至二○二○年的年平均為三七七件，而陳菊上任後，二○二一年至二○二三年僅為二六六件，下滑近把分之卅；糾正案成立數亦由年平均一三八點七件降至九十四點七件，減幅百分之卅二。

羅智強說，陳菊上任至今，監察院歲出竟然增加四成，五年前預算七點八四億，規模維持十多年，如今預算編列卻暴增近十一億，這不只是高薪低效，根本是尸位素餐。

黃國昌表示，監察院從以前的養老院、廢物院已經提升為東廠院；監察院要提憲訴的消息出來，大家看一遍笑一遍，還有臉說三道四，簡直丟臉。

國民黨 憲法法庭 監察院

延伸閱讀

綠批切割大罷免 黃國昌：民進黨自己才切割、丟人現眼

監院提總預算憲法訴訟 羅智強：討拍不如好好做事

監院開預算憲訴第一槍 李彥秀：目的恐是加溫大罷免

曹興誠任文總執委 羅智強酸民進黨：符合道德標準

相關新聞

總預算 監院決釋憲 政院擬覆議

行政院研擬對立法院三讀通過的一一四年度中央政府總預算提出救濟手段，據了解，廿七日政院院會很有機會送出覆議案。監察院昨天率...

監院將提憲法訴訟 國民黨批擴大衝突 為罷免加溫

今年度中央政府總預算案僵局未解，監察院表明將提出憲法訴訟。國民黨立委李彥秀表示，背後目的恐是擴大衝突，為大罷免加溫。民眾...

饒舌歌手喊補助「合法的飯不要？」 游淑慧：政府補助的標準是甚麼?

民進黨青年部19日在臉書上架饒舌歌手楊舒雅的訪談影片，楊舒雅說，政府的補助本來就是要給音樂人的錢，「我本來就是來要飯的，...

監察院將提憲法訴訟 黃國昌：自取其辱 從廢物院變東廠院

中央政府總預算案僵局持續，監察院今表示，在幾乎零業務預算情形下，監察院仍將致力維護職權正常行使及依據法律執行各項業務，將...

協商柯建銘總唱獨角戲 賴士葆酸：權力失落症候群

政院極可能針對總預算案提出覆議，朝野僵局難解。國民黨立委賴士葆表示，原本立法院長韓國瑜幫政院召集總預算後續處理事宜協商，...

監察院率先發難提預算憲法訴訟 考試院：不會跟進

今年度中央政府總預算案仍有僵局，監察院就預算部分，開了提出憲法訴訟第一槍，行政院最快27日移請立法院覆議總預算案。考試院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。