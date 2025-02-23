總預算 監院決釋憲 政院擬覆議

行政院研擬對立法院三讀通過的一一四年度中央政府總預算提出救濟手段，據了解，廿七日政院院會很有機會送出覆議案。監察院昨天率先發難，在幾乎零業務預算情形下，將提出憲法訴訟。考試院則表示，預算受影響不大，不會跟進採取救濟。

監察院指出，近期檢視預算刪減後，初步統計相應的改變措施超過一百五十四項。監院核心職權調查、巡察、履勘、陳情與陽光四法等憲法，以及其他法定義務均受影響衝擊，進而面臨停擺的困境。監察院是憲法所設置並賦予特定職權的國家憲法機關，憲政機關基於權力分立、相互制衡原則，使國家機關順暢運作，而非無理刪減預算，致國家機關近乎停擺。

行政院方面，據了解，政院已將總預算提出覆議列入考量，且由於廿八日提出覆議的最後期限，但政院並未打算另外召開臨時院會，極可能在廿七日的例行行政院會提出總預算覆議案。

另外政院近日也陸續釋出可能解方。包含要求各部會著手準備說明，力拚凍結預算迅速在一個月內解凍；或依照預算法廿二條，送請立法院同意動支預備金，以彌補業務費遭大量刪除一事；或依照預算法七九條請求提出追加歲出預算，讓台電撥補能有轉圜餘地。

至於財劃法，由於卓榮泰日前在國政會商後曾說，行政院可在今年內提出各黨團、中央地方政府都可接受的版本再來執行，被解讀恐提出政院版財劃法，因此廿七日是否同時提出覆議，政院還需要更縝密的評估。

針對考試院是否跟進提憲法訴訟？考試院秘書長劉建忻表示，「我們的預算狀況沒有監察院那麼糟，所以不會。」

另外，立法院周二將邀請行政院長卓榮泰進行施政報告並備質詢。對於卓榮泰能否順利上台，國民黨立院黨團首席副書記長羅智強說，目前沒有聽到討論，應該是當天開議前黨團大會討論。

有國民黨立委認為，應讓卓榮泰上台報告，用福國利民的法案直球對決。另有國民黨立委表示，在野黨要有在野黨的樣子，要讓卓榮泰說清楚到底要怎麼樣，不斷提覆議，完全不尊重立法院，還需要客氣嗎？問題在於，若不讓卓榮泰上台，總是要有個限度，在什麼條件之下，可以讓卓揆上台？例如針對普發現金進行專題報告。