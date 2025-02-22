饒舌歌手喊補助「合法的飯不要？」 游淑慧：政府補助的標準是甚麼?

民進黨青年部19日在臉書上架饒舌歌手楊舒雅的訪談影片，楊舒雅說，政府的補助本來就是要給音樂人的錢，「我本來就是來要飯的，怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」國民黨台北市議員游淑慧今在臉書以電影「餘燼」為例，描寫白色恐怖，符合民進黨價值觀，獲政府5千多萬元補助，票房卻僅577萬元「這個補助或投資的意義是？」

民進黨青年部貼文指出，楊舒雅做為嘻哈歌手，深刻體認到政府補助對音樂創作者有多重要，但藍白大刀一砍，讓台灣多少青年的音樂夢就此灰飛湮滅？這血淋淋就是政治介入藝術最直接的表現。楊舒雅在訪談影片中更稱，「藝術必須要干預政治，直到政治不再干預藝術。」

游淑慧說，這段話不知道大家認同嗎？所謂「合法的飯」有誰可以拿到？都給誰拿了呢？拿多少才夠？楊舒雅或許講出少數習慣拿補助人的隱藏心態，政府的錢不花白不花、不拿白不拿「而且就該給我」怎麼樣？

游淑慧指出，拿到資源的人，可能不用思考錢從哪來的？也無需思考別人有沒有拿到。但政府補助的錢那裡來的？

補助該給誰？這是每個政治人物要念茲在茲，自己要憑著良心去分配考量的事「政府補助的錢來自於人民的納稅錢」。

她說，補助的是弱勢族群，她沒有意見，因為社會該互助。但對於產業，不論是農業、藝文業或影視業，政府該做的是投資不是補助，補助是單純給予，例如給予補助身障朋友、弱勢、多子家庭。

對於產業界，政府應該改以投資思維，受補助或投資的對象，必須能提高產業競爭力和產業實力。要有三點：有效的政策配合、具體的指標評估，最後接受資源者者要有KPI或表現。

游淑慧舉例，電影「餘燼」描寫白色恐怖，符合民進黨價值觀，獲政府5千多萬元補助，票房卻僅577萬元「這個補助或投資的意義是？」彌補制片商的票房收入嗎？因為這個電影本不是拍給觀眾看的，是拍給民進黨看的，所以電影票房就由民進黨政府來買單嗎？

游淑慧表示，不看票房、也要看藝術或文化價值。但這部電影有提高臺灣電影的產業競爭力？或者獲得專業肯定？然而該電影劣評如潮，被影評人批得體無完膚。