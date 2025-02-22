協商柯建銘總唱獨角戲 賴士葆酸：權力失落症候群

政院極可能針對總預算案提出覆議，朝野僵局難解。國民黨立委賴士葆表示，原本立法院長韓國瑜幫政院召集總預算後續處理事宜協商，民進黨立院黨團總召柯建銘卻不讓政院代表發言，明顯是權力失落症候群。立院人士也說，柯建銘地下院長當久了，不願賴清德總統手伸進來，這是柯建銘的總召保衛戰。

賴士葆表示，行政院長卓榮泰好不容易拜託韓國瑜召集總預算三讀後的朝野協商，理應對行政部門的預算爭取是一個契機，可是明明是行政院提出來的，柯建銘卻不讓政院秘書長龔明鑫報告，很明顯的柯建銘應該犯了權力失落症候群，因為看起來柯建銘的大罷免並沒有得到多數絕大多數民進黨立委與社層大眾的支持。

賴士葆認為，柯建銘要把賴清德拖下水又被切割，心裡的焦慮是可以預見的，最近看到各種民調顯示這次大罷免變的結果對綠營並非完全有利，這對柯建銘的政治聲望是一大重擊，這也就是為什麼柯建銘最近的表現顛三倒四的主要原因。

國民黨團書記長王鴻薇則認為，柯建銘才是真正主導節奏，為總預算提覆議找正當性；行政院技術官僚想爭取經費，賴清德想大罷免，只有柯建銘才懂賴清德的心。王鴻薇說，預算案圓滿落幕，罷免戲就唱不下去了。

根據媒體揭露，這場協商是在多人努力之下，包括行政院長卓榮泰和韓國瑜會面商議、傳卓榮泰也懇託立法院前院長王金平促使國民黨立院黨團出席協商等，就連行政院秘書長龔明鑫也說，「這次朝野協商有很多人做了很多努力。」而這場得來不易的協商，執政黨大黨鞭卻不斷舌戰在野，左批在野、右罵韓國瑜，甚至不想讓行政院官員發言，讓外界霧裡看花。

立法院人士表示，從柯建銘在協商中的「表現」，很明顯就是自走砲，起碼在賴總統和卓榮泰的大戰略裡，柯建銘現在就是大反派。這名人士揣測，賴卓不是沒有柯建銘套招，而是柯建銘個人偏要戰，協商黨天民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜全程戴口罩，一個字都不敢吭聲。

這名人士提到，當天柯建銘不讓龔明鑫講話，甚至說出「行政院沒資格」、「不需要行政院態度」這種話。他研判，柯建銘是是地下院長當久了，想要繼續展現立法院只能由其主導，不想讓卓榮泰跟韓國瑜建立起的互動默契或聯絡管道。

該人士認為，柯建銘現在根本不在意外界看法，一心只想要對內打仗，即使是最後一屆，也不能被賴卓體制壓死，所以方向再爛、招數再難看，柯建銘都要玩弄剩餘價值，而這也是柯建銘總召的保衛戰，一旦賴卓可以介入立法院、民進黨團，總召一職就不是非柯建銘不可，所以柯建銘才會不斷頂撞賴卓。