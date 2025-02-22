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監院提總預算案提憲法訴訟 翁曉玲：影響運作理由不成立

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
中央政府總預算案僵局持續，監察院將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國民黨立委翁曉玲今天受訪表示，監察院應該要在立法院通過的預算額度下，做更有效的運用，而不是像過去一樣濫用公帑。圖／聯合報系資料照片
中央政府總預算案僵局持續，監察院將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國民黨立委翁曉玲今天受訪表示，監察院應該要在立法院通過的預算額度下，做更有效的運用，而不是像過去一樣濫用公帑。圖／聯合報系資料照片

中央政府總預算案僵局持續，監察院將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國民黨立委翁曉玲今天受訪表示，監察院應該要在立法院通過的預算額度下，做更有效的運用，而不是像過去一樣濫用公帑。

翁曉玲表示，立法院刪除的是監察院的業務費，且業務費也不是全刪，監察院應該要樽節經費使用，重要的調查案件仍然可以繼續進行，不會有什麼大問題，所以當監察院聲請釋憲的理由指刪除預算會影響其業務運作的話，她認為理由不成立。

翁曉玲說，監察院本身就要節約、量入為出，有多少錢做多少的事情，更何況監察院的調查權、監察權、糾正權等相關權力，也都不會造成影響，頂多就是少開幾次專家學者會議，或是監察出訪次數少幾次，但監察院可以集中考察。

另外，翁曉玲提到，監察院提出憲法訴訟的話，屬於機關爭議審查，依照「憲法訴訟法」第65條規定，「國家最高機關，因行使職權，與其他國家最高機關發生憲法上權限之爭議，經爭議之機關協商未果者，得聲請憲法法庭為機關爭議之判決。」所以監察院可能基於協商未果，提出憲法訴訟。

翁曉玲指出，法界近期在討論，賴清德總統明知道召開五院院長會議不會有結果，但還是召開，可能是要做球給行政院、監察院等機關，讓這些機關具備聲請釋憲的前提要件。

憲法法庭 監察院 總預算 翁曉玲

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