嘻哈歌手「合法要飯說」 伍麗華認是辦公室助理

饒舌歌手楊舒雅接受民進黨青年部訪問，砲轟藍白大砍總預算，更稱「我本來就是要來要飯的嘛！合法的飯你不要嗎？」並開嗆國民黨立委陳玉珍，隨後遭起底是民進黨立委伍麗華助理。伍麗華辦公室今發6點聲明，強調楊舒雅擔任助理期間創作，未申請任何政府機關補助，其言論與助理職務無涉

伍麗華辦公室表示，楊舒雅在台大就讀時，即加入台大嘻研社，期間創作作品取得許多肯定及關注流量；楊舒雅畢業後加入「為台灣而教」，投入偏鄉教育2年後，因多次聆聽伍麗華的演講，認同理念而投遞履歷應徵。

伍麗華辦公室指出，楊舒雅過去對表演藝術投入與付出，並仍持續進行音樂創作，則未在履歷、應徵時提起。直到近期作品問世，才得知原來有如此的嘻哈音樂才華；楊舒雅在嘻哈音樂創作領域，擁有一定聲量，近期受中央黨部青年部邀請以個人身分，依其音樂創作者觀點錄製黨部影音。

伍麗華辦公室表示，楊舒雅加入國會辦公室後，擔任其法案助理，自2024年9月至今，質詢、提案的工作表現極為優異，深獲伍麗華及團隊肯定。經查，楊舒雅擔任伍麗華助理期間創作，未申請任何政府機關補助，新聞報導影片內容，亦基於其本人對表演藝術文化的認同，與助理職務無涉。