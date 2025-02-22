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監院提總預算憲法訴訟 羅智強：討拍不如好好做事

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對立法院三讀通過的今年度中央政府總預算案，監察院表示，在幾乎零業務預算情形下，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天受訪表示，監察院長陳菊領導的監察院荒廢監察權，與其找大法官討拍，不如好好做事，才能享有對應的預算。圖／國政基金會提供
針對立法院三讀通過的今年度中央政府總預算案，監察院表示，在幾乎零業務預算情形下，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天受訪表示，監察院長陳菊領導的監察院荒廢監察權，與其找大法官討拍，不如好好做事，才能享有對應的預算。圖／國政基金會提供

針對立法院三讀通過的今年度中央政府總預算案，監察院表示，在幾乎零業務預算情形下，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天受訪表示，監察院長陳菊領導的監察院荒廢監察權，與其找大法官討拍，不如好好做事，才能享有對應的預算。

羅智強表示，荒廢監察權的，正是荒誕的陳菊、監察院秘書長李俊俋。調查和糾正是監察院核心職權，但調查報告數，2008年至2020年的年平均為377件，而陳菊上任後，2021年至2023年僅為266件，下滑近30%；糾正案成立數亦由年平均138.7件降至94.7件，減幅32%。

羅智強批評，監察院放著核心職權不做，114年出國經費編列1096萬，不只是五院之首，平均每項計畫220萬元，比外交部還高，還想要去沒有黑熊的北海道考察黑熊。甚至要與八成民意對幹，將逐步廢除死刑列為2023至2026中程策略計畫的目標。

羅智強說，更可惡的是，陳菊上任至今，監察院歲出竟然增加4成，5年前預算7.84億，規模維持十多年，如今預算編列卻要暴增到近11億，這不只是高薪低效，根本是尸位素餐。他奉勸監察院，與其找大法官討拍，不如貼近民意、好好做事，績效好，為人民做事，才能享有對應的預算。

監察院 總預算 羅智強 陳菊

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