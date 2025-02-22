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恐切割財劃法 政院極可能27日對總預算案提覆議

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
今年度總預算案以及財政收支劃分法修正案從年前吵到年後，外界估計，二二八連假前將是行政院提出覆議案的最後機會。圖／聯合報系資料照片
今年度總預算案以及財政收支劃分法修正案從年前吵到年後，外界估計，二二八連假前將是行政院提出覆議案的最後機會。圖／聯合報系資料照片

行政院研擬對立法院三讀通過114年度中央政府總預訴提出救濟手段，據了解，針對總預算提出覆議已列入考量，且由於28日提出覆議的最後期限，因此，27日政院會很有機會送出覆議案

今年度中央政府總預算案遭藍白在野陣營大幅刪減，使得各部會輪番哭窮，財劃法則要求中央額外釋出3753億元，也引發朝野激烈爭論。

行政院發言人李慧芝在23日證實收到兩項法案的同時，批評總預算史無前例未明列總刪除數，令人質疑是否合乎預算法規及憲法，財劃法修正也有明顯瑕疵，與總預算產生競合兩案一併送出，更引發生效前後順序爭議，嚴重影響國家財政，揚言將研議合法合憲的救濟方式。

不過連日來，行政院方面對於如何處理總預算案及財劃法始終三緘其口，相關官員僅低調表示仍由政務委員林明昕在蒐集各方的意見，會繼續研議。

據了解，政院已將總預算提出覆議列入考量，且由於28日提出覆議的最後期限，但政院並未打算另外召開臨時院會，極可能在27日的例行行政院會提出總預算覆議案。

至於財劃法，由於卓榮泰日前在國政會商後曾說，財政收支劃分法應有更充裕時間，行政院也可在今年內提出各黨團、中央地方政府都可接受的版本再來執行，被解讀恐提出政院版財劃法，因此27日是否同時提出覆議，政院還需要更縝密的評估。

卓榮泰 行政院 覆議案 財劃法

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