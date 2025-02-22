快訊

經典賽／中華隊5:12首敗西班牙！網友揪1關鍵：分數完美複製

「姜草宇宙」再+1！韓劇《魔女》朴珍榮、盧正義睽違12年合作，《異能》原作者漫畫翻拍

林岱樺可能脫黨參選高雄市長？ 陳其邁說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

監院開預算憲訴第一槍 李彥秀：目的恐是加溫大罷免

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對監察院為預算開憲法訴訟第一槍，國民黨立委李彥秀質疑，目的恐是加溫大罷免。圖／聯合報資料照片
針對監察院為預算開憲法訴訟第一槍，國民黨立委李彥秀質疑，目的恐是加溫大罷免。圖／聯合報資料照片

今年度中央政府總預算案僵局持續，監察院表示，在幾乎零業務預算情形下，致力維護職權正常行使及依據法律執行各項業務，將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國民黨立委李彥秀表示，監察院提出預算解凍案、辦理追加預算，都是比提出憲法訴訟更快速的解方，背後目的恐是擴大衝突，為大罷免加溫。

針對監察院開憲法訴訟第一槍，李彥秀說，監察院將針對總預算案提出憲法訴訟，並不讓人意外。但搶在行政院之前率先表態，也代表立法院長韓國瑜以及在野黨釋出善意，在18日總預算朝野協商，呼籲行政機關不宜輕易提出覆議的苦心，再次被民進黨政府選擇衝突與對抗徹底所辜負。可以想見，未來行政院也同樣會針對總預算案提出憲法訴訟。

李彥秀認為，此次總預算案，監察院預算雖然遭到減列或凍結，但是真的沒有達到「近乎停擺」的程度，監察院儘速提出預算解凍案以及辦理追加預算，才是正軌，也都是比提出憲法訴訟更快速、更直接的解方。

李彥秀表示，民進黨政府捨近求遠、捨本逐末，永遠衝突沒有妥協的作法，背後真正的目的恐怕還是政治考量。不斷擴大衝突與矛盾，不斷凸顯扞格與對立，不是要解決問題，而是要為大罷免繼續添柴加火。

憲法 監察院 總預算

延伸閱讀

潛艦國造改特別預算 李彥秀：想速灌軍費到GDP3%

韓國瑜下午召協商解總預算僵局 李彥秀：不樂觀

監察院出手要查在美房產 李彥秀：絕無隱匿動機與意圖

賴清德喊韓卓協商總預算 李彥秀：合理追加減可解僵局

相關新聞

恐切割財劃法 政院極可能27日對總預算案提覆議

行政院研擬對立法院三讀通過114年度中央政府總預訴提出救濟手段，據了解，針對總預算提出覆議已列入考量，且由於28日提出覆...

監院提總預算憲法訴訟 羅智強：討拍不如好好做事

針對立法院三讀通過的今年度中央政府總預算案，監察院表示，在幾乎零業務預算情形下，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國...

監院開預算憲訴第一槍 李彥秀：目的恐是加溫大罷免

今年度中央政府總預算案僵局持續，監察院表示，在幾乎零業務預算情形下，致力維護職權正常行使及依據法律執行各項業務，將提出憲...

監院開第一槍提總預算憲法訴訟 張啓楷批淪「弊案遮羞院」

中央政府總預算案僵局持續，監察院今表示，近期檢視預算刪減後，初步統計相應的改變措施超過154項，將提出憲法訴訟，表達憲政...

政院擬凍結地方五成補助 侯友宜：新北蓬勃發展有賴中央支持

卓榮泰農曆年前在政院會中提到總預算議題指出，凡是不牽涉弱勢人民福利政策，地方補助先凍結五成，今新北市長侯友宜被問到政院表...

監院率先發難：預算被大砍業務嚴重受挫 將提憲法訴訟

中央政府總預算案僵局持續，行政院擬提出覆議之際，監察院率先表示，在幾乎零業務預算情形下，監察院仍將致力維護職權正常行使及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。