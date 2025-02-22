監院開預算憲訴第一槍 李彥秀：目的恐是加溫大罷免

今年度中央政府總預算案僵局持續，監察院表示，在幾乎零業務預算情形下，致力維護職權正常行使及依據法律執行各項業務，將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國民黨立委李彥秀表示，監察院提出預算解凍案、辦理追加預算，都是比提出憲法訴訟更快速的解方，背後目的恐是擴大衝突，為大罷免加溫。

針對監察院開憲法訴訟第一槍，李彥秀說，監察院將針對總預算案提出憲法訴訟，並不讓人意外。但搶在行政院之前率先表態，也代表立法院長韓國瑜以及在野黨釋出善意，在18日總預算朝野協商，呼籲行政機關不宜輕易提出覆議的苦心，再次被民進黨政府選擇衝突與對抗徹底所辜負。可以想見，未來行政院也同樣會針對總預算案提出憲法訴訟。

李彥秀認為，此次總預算案，監察院預算雖然遭到減列或凍結，但是真的沒有達到「近乎停擺」的程度，監察院儘速提出預算解凍案以及辦理追加預算，才是正軌，也都是比提出憲法訴訟更快速、更直接的解方。

李彥秀表示，民進黨政府捨近求遠、捨本逐末，永遠衝突沒有妥協的作法，背後真正的目的恐怕還是政治考量。不斷擴大衝突與矛盾，不斷凸顯扞格與對立，不是要解決問題，而是要為大罷免繼續添柴加火。