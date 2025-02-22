監院開第一槍提總預算憲法訴訟 張啓楷批淪「弊案遮羞院」

中央政府總預算案僵局持續，監察院今表示，近期檢視預算刪減後，初步統計相應的改變措施超過154項，將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。民眾黨立院黨團副總召張啓楷引述賴清德總統「菩薩畏因，眾生畏果」一說，指出監察院變成「弊案遮羞院」，甚至淪民進黨打手。

監察院今表示，為應對捉襟見肘的預算，近期檢視預算刪減後，初步統計相應的改變措施超過154項。這些措施的調整，對公共利益、民眾權益及公眾安全造成重大影響，且間接損害弱勢群體、公務基層及退休人員的權益。

對此，張啓楷先引述賴清德說的「菩薩畏因，眾生畏果」，指出監察院種下的因是長久以來功能不彰，被稱為「蚊子院」；民眾要其查弊案、正官箴，結果弊案到監察院，不是石沉大海就是高高舉起輕輕放下，陳宗彥案彈劾未過即是例證之一，變成「弊案遮羞院」，甚至淪為民進黨的打手。

張啓楷說，對比美國總統川普和馬斯克正推動的改進政府效率、避免人民納稅錢被浪費的許多改革，監察院在美國應該會被廢掉。事實上包括民進黨自己過去在野時代也長期提過「廢監察院」，監察院現在最重要的是趕快自我檢討，而不是急著發難「開第一槍」，說要提出憲法訴訟。