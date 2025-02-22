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「要飯怎了」饒舌歌手是伍麗華助理 陳玉珍質疑已違法

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨青年部19日在臉書上架饒舌歌手楊舒雅的訪談影片，楊舒雅說，「我本來就是來要飯的，怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」但被網友抓包楊舒雅是民進黨助理伍麗華的助理。國民黨立委陳玉珍說，當立委助理申請政府補助的話，恐違反公職人員利益衝突迴避法。圖／聯合報系資料照片
民進黨青年部19日在臉書上架饒舌歌手楊舒雅的訪談影片，楊舒雅說，「我本來就是來要飯的，怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」但被網友抓包楊舒雅是民進黨助理伍麗華的助理。國民黨立委陳玉珍說，當立委助理申請政府補助的話，恐違反公職人員利益衝突迴避法。圖／聯合報系資料照片

民進黨青年部19日在臉書上架饒舌歌手楊舒雅的訪談影片，楊舒雅說，「我本來就是來要飯的，怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」但被網友抓包楊舒雅是民進黨助理伍麗華的助理。國民黨立委陳玉珍說，當立委助理申請政府補助的話，恐違反公職人員利益衝突迴避法。

民進黨青年部貼文指出，楊舒雅做為嘻哈歌手，深刻體認到政府補助對音樂創作者有多重要，但藍白大刀一砍，讓台灣多少青年的音樂夢就此灰飛湮滅？這血淋淋就是政治介入藝術最直接的表現。楊舒雅在訪談影片中更稱，「藝術必須要干預政治，直到政治不再干預藝術。」

不過，有網友貼出立法院助理名冊，驚見伍麗華辦公室助理名單就有「楊舒雅」。對此，陳玉珍表示，這位楊小姐如果要當創作者，就專心的當創作者，不要一邊當立委助理，藉著立委權勢來取得補助款，這樣違反公職人員利益衝突迴避法。陳玉珍強調，當個專心的創作者才會有成就。

有網友貼出立法院助理名冊，驚見伍麗華辦公室助理名單就有「楊舒雅」。圖／擷取自文思革臉書
有網友貼出立法院助理名冊，驚見伍麗華辦公室助理名單就有「楊舒雅」。圖／擷取自文思革臉書

伍麗華 創作者 民進黨 補助款 陳玉珍

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