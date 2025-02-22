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政院擬凍結地方五成補助 侯友宜：新北蓬勃發展有賴中央支持

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午前往板橋第二運動中心視察工程進度。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午前往板橋第二運動中心視察工程進度。記者李定宇／攝影

卓榮泰農曆年前在政院會中提到總預算議題指出，凡是不牽涉弱勢人民福利政策，地方補助先凍結五成，今新北市長侯友宜被問到政院表示因為總預算跟財劃法同時送到行政院，評估地方凍結補助五成，侯友宜表示新北的蓬勃發展有賴中央支持。

新北市長侯友宜今上午前往板橋第二運動中心視察工程進度，他說地方施政非常地重要，是國家在基礎建設上以及市民聲音的反應上才能是最有感的，所以地方的政府補助款，在立法院並沒有這樣一說，這個預算通過以後，地方政府的補助要減少50%，並沒有這樣子。

侯說，希望行政院也能夠尊重立法院，更期待的是像新北市一個蓬勃發展的都市在基礎建設上以及很重要的主要建設，都有賴中央在這個部分全力地支持，請行政院多多體恤在第一線、市民朋友以及在所有的人民最期待的基礎建設上，一定要去思考，希望行政院好好的深思熟慮。

另外針對立委徐巧芯丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧被爆上班打德州撲克，疑在永和私人賭場，侯表示經過警方的清查，這一年多來都沒有接到類似德州撲克的非法活動，如果接到通報，警方不但會去積極查處，也會在所有地方取締非法賭場，如果有涉及賭博的一定會全力壓制。

侯友宜 總預算 行政院

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