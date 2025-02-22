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監院率先發難：預算被大砍業務嚴重受挫 將提憲法訴訟

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院表示，預算被大砍業務嚴重受挫，將提憲法訴訟。圖／聯合報系資料照片
監察院表示，預算被大砍業務嚴重受挫，將提憲法訴訟。圖／聯合報系資料照片

中央政府總預算案僵局持續，行政院擬提出覆議之際，監察院率先表示，在幾乎零業務預算情形下，監察院仍將致力維護職權正常行使及依據法律執行各項業務，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

監察院指出，為應對捉襟見肘的預算，近期檢視預算刪減後，初步統計相應的改變措施超過154項。這些措施的調整，對公共利益、民眾權益及公眾安全造成了重大影響，並且間接損害了弱勢群體、公務基層及退休人員的權益。許多憲法及法律所賦予監察院的職權和義務被迫暫停，進一步嚴重損害了民眾的基本權益。

對於改變措施所致之具體影響，監察院舉例，財產申報資料授權介接服務，將回復紙本人工作業，不再提供授權介接財產資料之服務給就（到）職申報及定期財產申報之公職人員參考；6位約用清潔人員面臨一夕失業；安全檢測及維護費用無法支應並已欠款；無法支應專家學者車馬費等。

監察院表示，監院核心職權調查、巡察、履勘、陳情及陽光四法等之憲法及其他法定義務均受影響衝擊，進而面臨停擺的困境。監察院是憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關，憲政機關基於權力分立、相互制衡原則，使國家機關順暢運作，而非無理刪減預算，致國家機關近乎停擺。

憲法 監察院 總預算 財產申報

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