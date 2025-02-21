龔明鑫指民生預算刪凍多 賴士葆：為大罷免添柴火的說辭

行政院秘書長龔明鑫接受媒體專訪的內容今天曝光，針對今年度中央政府總預算案，他指刪凍的總預算主要與民生、國安相關，「可說越是民生關心的部分，刪凍數目就越多。」國民黨立委賴士葆批評，這完全只是為了民進黨要推動大罷免增加柴火的說辭罷了。

賴士葆表示，龔明鑫指大部分刪凍都是民生預算的講法根本經不起考驗，他們刪減部分扣掉台電的1000億也只不過3%多左右，凍結的部分也不到5%，都不是歷年的最高，更何況總預算刪完，還比去年多了快要1000億，龔明鑫的說法是毫無根據的，這完全只是為了民進黨要推動大罷免增加柴火的說辭罷了。

賴士葆說，如果賴政府真要關心民生，為何國民黨提出針對超收的稅款還稅於民，每人普發1萬元，賴清德總統要帶頭反對，所以龔明鑫只是在噴政治口水而已！

國民黨立委張嘉郡表示，今年的總預算通過數是史上新高為2兆9000千多億元，剛公布的超徵稅收5283億元也是史上新高，諷刺的是，這也是史上「喊窮」最大聲的行政團隊，凸顯出行政團隊的施政無能，只想躲避立法院監督。

張嘉郡說，行政院若真的關心民生，應該順應國民黨的主張，將超徵稅收的錢，除了部分可考慮拿去還債之外，應還錢於民，普發現金1萬元，呼籲行政院正面面對多數民眾的訴求，不要再轉移焦點。