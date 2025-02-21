人權會預算遭砍逾7成 國際人權聯盟表遺憾

國家人權委員會今年度預算遭砍逾7成，國際人權聯盟（FIDH）亞洲辦公室昨天率團訪問人權會時表示，遺憾人權會因預算遭大刪面臨巨大挑戰，但他們願意集結知識經驗與力量為人權會的重要工作提供協助。

國家人權委員會日前表示，今年度預算共編列新台幣1.18億元預算，至少遭立法院刪除9000萬元，等同遭刪超過7成，造成業務運作困難，也砍斷台灣與各國人權團體結盟、人民陳情申訴系統難以維運等，重挫台灣國際人權形象。

人權會今天透過新聞稿指出，國際人權聯盟（FIDH）亞洲辦公室主任吉歐蓋塔（AndreaGiorgetta）昨天偕同在台會員團體台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟成員拜會人權會，雙方討論聚焦全球威權政體近年如何聯合、跨越國境壓迫異議公民的自由與人權，以及當今台灣如何加強鞏固其開放的制度環境。

人權會副主委王幼玲會面時指出，感激已有百年歷史的國際人權組織FIDH選擇在2019年來到台北、首次在亞洲舉辦會員大會，這顯示國際社群對台灣足以擔任促進亞洲人權進步領導角色的懇切期待。

王幼玲說，人權會過去2年都受邀以觀察員身分參加亞太地區國家人權機構論壇（APF）的年度會員大會，隨著與APF會員加深交流，更深刻認識到近年亞洲各國人權普遍倒退、公民空間所受到的箝制與日俱增，因此正積極汲取關於發展人權捍衛者支持機制的實務知識，思考台灣如何能進一步為國際人權發展帶來正面影響。

王幼玲說，全球數位人權大會（RightsCon）將在台北舉辦，人權會預計24日上午與菲律賓人權委員會（CHRP）合作舉辦一場周邊工作坊，預計討論菲律賓人權捍衛者遭受數位威脅等相關議題，期盼能藉此機會促進台灣多瞭解鄰近區域人權捍衛者面臨的真實挑戰。

吉歐蓋塔在會面時表示，對人權會因預算遭大刪面臨巨大挑戰表達遺憾。但吉歐蓋塔強調，這次訪台特別主動拜訪人權會，就是希望傳達FIDH與台權會、人約盟等在台會員團體都願意在人權會目前資源極為有限的情況下，集結其知識經驗與力量為人權會的重要工作提供協助。

吉歐蓋塔指出，誠摯支持人權會繼續履行其監督國際人權公約在台落實的職權，積極參與兩公約第4次國家報告國際審查，以獨立人權機構的立場持續敦促政府採取實質作為廢除死刑與制定「難民法」，以落實人權公約對人民權利的保障。