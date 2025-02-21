批賴政府有2.9兆仍喊窒礙難行 民眾黨：那麼無能就下台

行政院稱立院三讀送出的總預算案是「史無前例沒有明列刪減總數」，且總預算案與財劃法同時送出，會有前後生效的問題。民眾黨立院黨團今開記者會，民眾黨團總召黃國昌表示，總預算案已給賴政府2.9兆，該做的事情沒有做，一直喊窒礙難行，「如果那麼無能，那就請自己下台！」

黃國昌表示，行政院昨召開院會後記者會還在造謠，說收到114年度中央政府總預算案及財劃法修正案兩案，政府施政窒礙難行，原因是總預算案首次收到未明列總刪除數，也質疑總預算有無合憲；而財劃法改變中央與地方間的財政結構，沒有併同檢討事權分配，違法憲法分立和責任政治原則。

黃國昌說，總預算案中有文字提到「特定部會的媒體政策宣傳費刪減60%」，但如另有決議，則以「院會決議」處理，「行政院理解文字能力有這麼困難嗎？還是其實是根本不想理解，只想杯葛、擺爛？」

黃國昌指出，財劃法修法過去不但是民進黨主張，也是2017年時任行政院長賴清德的承諾，如今民眾黨幫忙兌現，「請問民進黨有什麼窒礙難行的理由？」總預算案已經給賴政府2.9兆，該做的事情沒有做，一直喊窒礙難行，如果那麼無能，就請下台。

民眾黨團副總召張啓楷表示，行政院發言人稱總預算案「史無前例」沒有刪減數據，「是眼睛業障重還是睜眼說瞎話？」在委員會當中刪減6億3763萬、院會中刪減了1068億6162萬、統刪939億7500萬，數據清清楚楚。

「陳水扁行、蘇貞昌行，為什麼賴清德、卓榮泰不行？」張啓楷批，過去行政院長謝長廷、行政院秘書長卓榮泰面對總預算案，原本也想提覆議，但前總統陳水扁基於朝野和諧理由擋下；接任的行政院長蘇貞昌拜會各黨團，善盡溝通之責，最後2千多億順利解凍；卓內閣稱立院要求政院自行刪減636億數字太大、無法處理；但2002年行政院長張俊雄被要求自行調整683億，金額更高也順利調整完成，「怎麼就卓榮泰不行？」

民眾黨團幹事長陳昭姿也說，自詡為監督立院的公督盟，昨竟開記者會說稱立法院審預算敷衍、當兒戲，還說要重審總預算並補正，公督盟現在不僅淪為側翼，更成為民進黨的造謠圖卡中央廚房，呼籲公督盟「先把事情搞清楚，先讀書再罵人。」