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在野大砍總預算 龔明鑫：越民生刪凍數越多

中央社／ 台北21日電

今年度中央政府總預算遭在野黨大幅刪減凍結，行政院正研議合憲救濟手段。行政院秘書長龔明鑫今天說，遭刪凍的總預算主要與民生、國安相關，且五院業務費等也都被當成目標，可說越是民生關心的部分，刪凍數目就越多。

立法院日前送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告，114年度中央政府總預算案原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元，行政院正研議合法合憲救濟手段；此外，財政收支劃分法三讀條文也同時送至行政院。

龔明鑫今天透過自由時報「官我什麼事」專訪指出，今年度總預算中，遭大幅刪凍的主要與民生、國安相關，且五院也被當成目標。民生部分，像是節能家電補助、租金補貼等，還有牽涉到電價的台電撥補也被刪除，另外打詐預算同步遭大砍。

龔明鑫說，攸關國家安全部分，包括外交部、國防部，還有陸委會與海基會的預算也遭大幅刪凍，讓台灣在對外的關係上，產生實質的考驗；另外，五院中，監察院、司法院、行政院院本部也都被當目標，不合理的刪減預算已造成施政困難。

龔明鑫指出，行政部門實際計算出的刪減數為1439億元，立法院送出的則是2076億元，中間落差636億元，就是立法院要求行政部門自行刪減的部分，但實際上審查機關應該是立法院，若如此做，將與憲法責任政治不符。

再者，1439億元中包含撥補台電預算遭刪除1000億元，龔明鑫說，這恐影響台電無法永續經營，未來希望透過追加預算解決此事；另外439億元主要是業務費被大量刪除，後續期待能運用預算法第22條，經過立法院同意後透過預備金方式彌補。

此外，因應總預算遭大幅刪減，行政院長卓榮泰1月時曾指示，盤整去年核定補助的案件與預算，收回重新核定，其中地方政府補助不直接牽涉弱勢福利政策部分，補助項目都先凍結50%。龔明鑫說，經盤整後，中央補助地方經費如果是用於弱勢福利、緊急救災補助，以及正在收尾階段，進入最後一年的公共建設，就都非凍結項目。

至於財政收支劃分法修法也已送抵政院，龔明鑫表示，中央跟地方的經費以及事權必須因此做改變，目前中央部會做過一次盤點，第二階段則會邀請地方政府加入討論，尤其財劃法對縣市統籌分配款增加比例不均，有違憲法的平等要求，以及背離均衡台灣的政策發展，後續將持續討論處理。

立法院 行政院

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