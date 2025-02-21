台電千億遭刪恐衝擊電價 龔明鑫盼能透過追加預算補上

立法院日前一口氣將財劃法與今年度中央總預算送至行政院，且總預算也首度未列出總刪減數額，對此，行政院秘書長龔明鑫21日指出，衝擊最大的應該就是台電，未來希望能透過追加預算填補這1,000億的撥補預算。

龔明鑫接受網路節目「官我什麼事」專訪，談到有關近期的總預算及財劃法爭議，龔明鑫表示，目前由行政部門計算出來的總預算刪減數，應該是1,439億，但在野黨認為是2,076億，那這中間的落差636億，立法院決議要讓行政院自己刪減，但這樣不符合憲法上的責任政治分權概念，並且也讓行政單位窒礙難行。

其次，龔明鑫提到，以1,439億來看則分成兩個部分，一個部分是1,000億的部分，就是台電的預算被刪掉，但是這1,000億事實上對於台電財務狀況，是非常重要的一件事情，若刪減掉台電事實上沒有辦法永續經營，將產生非常大的困難，所以未來希望透過追加預算也好，希望可以撥補1,000億預算，將來可以獲得解決。

再來就是凍結數，龔明鑫說，現在凍結數目，大概1,381億，那是非常高的一個數字，如果跟過去的前三年來比的話，前三年大概只有141億，平均現在是高達1,300多億，在野黨又一直提到的是2006年和2005年也曾發生過，這個預算凍結數比較高的一些情況，但是那時候的項目大概只有100項（前刪）或200項左右，且先前解凍的程序是比較單純，但是現在的案件是有上千個案件，「我不曉得這個要怎麼去排審，那造成非常大的窒礙難行，會有一些空窗期。」

龔明鑫說，預算大幅刪減，大概可以歸類成幾類，第一類就是越是民生關心的部分，刪減、凍結的數目越多，比如說大家關心的節能家電的部分，就凍結的蠻多的，那或者是租金補貼的部分，也有一部分刪凍，還有台電這會涉及電價也被刪除了，基本上預算、業務費，都被刪減的非常非常之多，另外還有越是屬於國家安全的部分，包括外交、國防、海委會、陸委會的預算，也被刪減的非常嚴重或是凍結，那使得台灣在對外的關係上，產生了一個實質上的一些考驗。

不僅如此，立法院也在此刻送出新版財劃法準備大幅度分割中央預算，對此，龔明鑫表示，預算通過了，但刪跟凍結那麼多，那他要了解這樣刪跟凍結「到底會不會影響到我們跟地方政府在補助上，會不會有什麼樣的問題，這個政院必須要盤點」。

龔明鑫說，第二個部分同時也一併思考，因為財劃法這個三讀也通過了，那顯然中央跟地方的經費，事實上也必須做一些改變，那也要大概有一些盤點，院長卓榮泰特別指示說，先這個部分做一部分保留，等整個盤點完以後，看看影響有多大，再來做怎麼樣的一個處理。

至於未來是否邀請地方政府溝通，龔明鑫說，那會是第二階段，目前會先找中央部會做一次全面盤點，此部分已經大概有開了幾次的會，邀請地方政府會下一個階段再做處理。