總預算遭砍 政院除三項目外先凍五成地方補助款

立法院大幅凍刪總預算，行政院秘書長龔明鑫在接受媒體專訪時指出，越是民生關心的節能家電、租金補貼被凍得最多；另外與打詐相關的警方及數發部預算也被凍很多。龔明鑫說，行政院將地方補助款先凍結五成，不過弱勢福利、緊急救災等三個項目仍將優先維持。

龔明鑫在這段預錄的專訪中表示，遭大幅刪減的預算大概歸類成幾類，第一類就是越是民生關心的部分，刪減還有凍結的數目越多，比如說大家關心的節能家電就凍結得蠻多的，或者是租金補貼也有一部分刪凍。還有台電因為會牽涉到電價，所以也被刪除了。還有大家最關心的打詐，很多警察、還是數位發展部，基本上預算、業務費，都被刪減的非常之多。

龔明鑫並說，越是屬於這個國家安全的部分，包括外交、國防、還有海委會等，也被刪減或凍結得非常嚴重，使得台灣在對外的關係上產生一些實質的考驗。另外尤其是針對五院，包括監察院、司法院或者行政院院本部，事實上都被當作「目標」特別的大量刪減。

另一方面，行政院長卓榮泰要求地方補助款先凍結50％，龔明鑫說，弱勢族群的福利政策、緊急救災的補助款將優先排除凍結，此外，地方公共建設若已到最後一年、在收尾階段也先不凍結。

龔明鑫表示，針對地方補助款的部分，行政院已開過幾次會，第一階段先與中央部會討論，第二階段才會與地方政府溝通。至於受影響的補助款有多少？哪些縣市影響最大？他解釋，目前還沒有完整統計，但像是在「財劃法」修法，很明顯對某些縣市分配較少、某些較多，這與「均衡台灣」發展有所背離，必須在政策上調整。

根據行政院主計總處統計，中央對地方政府的計畫型補助款，今年共編列2410億元，行政院已決定若地方的公共建設在收尾階段先不凍結，而今年即將完工的公建案，包括桃園市龍岡、苗栗市、嘉義縣水上鄉、高雄市三民區與楠梓區的全民運動場館，以及新北市美術館、台南市永康新灣橋改建工程、雲林縣金湖至北港道路拓寬工程、苗栗縣「明駝好室」社宅、花蓮縣玉里鎮源城段綠色廊道景觀環境工程等，預計都不會受到影響。